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Hallados diez cadáveres en Zacatecas (México), incluido el de un antiguo alcalde

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Autoridades del estado mexicano de Zacatecas han informado de la localización de diez cuerpos que fueron encontrados en los municipios de Morelos, Pánuco y Sain Alto, entre ellos el del exalcalde de Sombrerete, Ignacio Castrejón Valdéz.

"Con profundo dolor y un alto sentido de respeto, se lamenta el sensible fallecimiento del Arq. Ignacio Castrejón Valdéz, expresidente municipal y un gran referente empresarial de nuestra tierra", ha publicado el municipio de Sombrerete.

El secretario general del gobierno estatal, Rodrigo Reyes Mugüerza, ha informado de que la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas le ha trasladado este hallazgo y de que de inmediato fue desplegado "un amplio operativo de seguridad en cada uno de los puntos, con el propósito de dar con las personas responsables y fortalecer la presencia de las corporaciones en la zona".

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El Grupo de Inteligencia Operativa se reunirá de forma extraordinaria para dar seguimiento a estos hechos en una reunión en la que participará el comandante de la Quinta Región Militar, así como de autoridades de las tres ramas del gobierno.

El diario mexicano 'El Universal' ha informado de que de manera extraoficial se ha sabido que al menos cuatro cuerpos fueron colgados de un puente sobre la carretera federal 54 y que fueron los propios conductores los que avisaron a través del Sistema de Emergencias.

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