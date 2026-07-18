Fiscalía de Bolivia imputa a tres detenidos por supuesto reclutamiento ruso para la guerra

La Paz, 18 jul (EFE).- La Fiscalía de Bolivia informó este sábado que presentó una imputación formal contra tres detenidos por su presunto vínculo con el reclutamiento de personas por parte de Rusia para la guerra contra Ucrania.

"El Ministerio Público ha presentado la imputación formal por los delitos de trata de personas con fines de reclutamiento y defenderá la imputación formal, a efecto de poder precautelar los derechos y garantía de las víctimas", dijo a los medios en la ciudad oriental de Santa Cruz el fiscal del caso, Mijail Cavero.

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Los tres capturados están vinculados con un hombre identificado como A.A.M., quien es el principal investigado en el caso y "se encuentra en la clandestinidad", por lo que es buscado por la Policía y el Ministerio Público, indicó.

Según Cavero, se pudo detectar que el reclutamiento de bolivianos se hizo a través de las redes sociales.

El fiscal señaló que, además de tomar declaraciones y testimonios a algunas presuntas víctimas y sus familiares, también se hizo un operativo conjunto con la Policía, en el que se decomisaron diversos objetos.

Los aprehendidos comparecen esta jornada ante un juez cautelar que definirá su situación jurídica y la Fiscalía pedirá que sean encarcelados preventivamente, agregó.

El Ministerio Público de Bolivia abrió de oficio una investigación por el supuesto reclutamiento de bolivianos por parte de Rusia para la guerra contra Ucrania y hay al menos otros dos casos más iniciados para investigar estas denuncias.

Por el momento, se conoce que hay al menos 16 posibles víctimas.

La Fiscalía ha indicado que solicitó información a Perú, Colombia, Venezuela y Rusia, dentro de estas investigaciones, para establecer el paradero de los bolivianos presuntamente captados, identificar a los responsables y conocer las acciones desarrolladas por esos países frente a hechos similares.

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Las investigaciones se abrieron después de que se conocieron las denuncias públicas de los familiares de dos jóvenes bolivianos supuestamente reclutados por rusos para la guerra contra Ucrania y que presuntamente habrían fallecido.

Ambos jóvenes partieron a Rusia en abril pasado, con promesas de recibir pagos por 16.000 dólares. Tras conocerse estos casos, surgieron más denuncias de otros bolivianos reclutados de forma similar, cuyo paradero es desconocido.

La Embajada rusa en Bolivia sostuvo en un comunicado que "descarta de manera rotunda cualquier vínculo" con el mencionado reclutamiento y rechazó "categóricamente" las acusaciones en su contra "por carecer de fundamento alguno".

En abril se conoció el caso de unos 130 peruanos reclutados por Rusia para la guerra contra Ucrania. EFE