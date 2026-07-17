Gonzalo Cabrera asumirá la dirección de ARCOmadrid en octubre tras la marcha de Maribel López a la Fundación Miró

Gonzalo Cabrera, actual director de Educación y Cultura de Ifema Madrid, asumirá la dirección de ARCOmadrid a partir del próximo mes de octubre, tras la marcha de su actual directora, Maribel López a la Fundación Miró, según ha informado este viernes 17 de Julio Ifema Madrid, que destaca su "sólida trayectoria" de más de veinte años vinculado a la gestión de diferentes sectores culturales y con un "excelente conocimiento del arte contemporáneo".

Asimismo, recalca que en los últimos años, ha impulsado "destacados e importantes" programas de apoyo a artistas, galerías y coleccionistas, promovido la adquisición de obra para colecciones públicas y consolidado una amplia red de colaboración con museos, instituciones, profesionales y agentes del mercado del arte.

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"Esta nueva etapa estará orientada a reforzar el liderazgo internacional de ARCO, ampliar su capacidad de generar oportunidades para el sector y proyectar la feria hacia los nuevos retos del ecosistema global del arte contemporáneo", asegura.

LA PRÓXIMA EDICIÓN, AÚN CON EL SELLO DE LÓPEZ

En cualquier caso, según han informado a Europa Press fuentes de la organización, el comité organizador de Arcomadrid 2027 se reunirá el próximo mes de septiembre todavía bajo la dirección de López, por lo que la próxima edición de la feria seguirá llevando su sello.

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Además, señala en un comunicado que, bajo la dirección del propio Cabrera como director de Educación y Cultura de Ifema Madrid, el equipo que ha situado a ARCO entre las principales ferias internacionales de arte contemporáneo continuará al frente del desarrollo de la feria, garantizando la continuidad de su identidad, su estrategia y la confianza del mercado internacional.

En este sentido, ha destacado que el equipo de ARCO, encabezado con "notable acierto" por Maribel López durante los últimos años, combina experiencia y renovación generacional. Entre sus integrantes, destaca a Ruth Gómez, responsable de las relaciones con las galerías nacionales e internacionales; Mario Navarro, al frente de los programas comisariados; Carmen Tasende, responsable de proyectos especiales, arquitectura y patrocinios; Ana Álvarez, coordinadora del Foro y del programa de profesionales; M. Carmen del Peso, responsable del programa Guest, de los asesores de arte y de los coleccionistas; Gori Gómez, responsable de las relaciones con espacios culturales e instituciones, y Pedro Vasconi, al frente de la Fundación ARCO, junto a otros profesionales que desempeñan funciones esenciales para la organización y la proyección internacional de la feria.

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"La excelente labor desarrollada por el equipo de ARCOmadrid y ARCOlisboa, reconocida unánimemente por el sector, ha sido considerada por Ifema Madrid la mejor garantía para liderar una nueva etapa del proyecto", ha añadido.