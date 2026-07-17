Francia celebra la liberación en Marruecos del periodista franco-marroquí residente en España Alí Lmrabet

El Gobierno francés ha celebrado la liberación este pasado jueves en Marruecos del periodista franco-marroquí residente en España Alí Lmrabet, después de su detención el domingo en el aeropuerto de Tánger por supuestamente publicar "declaraciones difamatorias e injuriosas" contra altos cargos e instituciones del país africano.

"Nuestros servicios, los del Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores, siguen atentamente esta situación y están en contacto con su esposa", ha manifestado el Ministerio de Exteriores a través de un portavoz.

"Francia recuerda su compromiso con la libertad de expresión y la libertad de prensa en todo el mundo", ha añadido.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPA) exigieron el martes al Gobierno de Marruecos que liberara a Lmrabet, detenido el domingo tras llegar a Tánger desde Barcelona en un viaje por motivos personales, según confirmó a Europa Press su esposa, la profesora universitaria Laura Feliu.

PUBLICIDAD

Feliu apuntó que el periodista, de 67 años, no ejerce el periodismo en Marruecos, sino que publica en redes sociales y hace vídeos en YouTube, fue informado en el momento de su detención de que le imputaban cargos relacionados con "difusión de información falsa y contra las instituciones marroquíes".

Lmrabet estuvo encarcelado en Marruecos entre 2003 y 2004, cuando cerraron sus semanarios. Además, fue sometido a un juicio por libertad de expresión en este país y, tras intentar reabrir un semanario en 2005, le prohibieron ejercer el periodismo en el país durante diez años. Posteriormente, las autoridades intentaron retirarle la documentación, según Feliu.

PUBLICIDAD