Especialista aconseja esperar 30 minutos antes del cepillado tras el consumo de alimentos o bebidas con elevada acidez

El miembro del equipo de innovación clínica y calidad asistencial de Sanitas Dental, Antonio Longo, ha recomendado esperar alrededor de 30 minutos antes del cepillado de dientes tras el consumo de alimentos o bebidas con elevada acidez, ya que antes de la media hora, el esmalte "queda temporalmente más susceptible a la erosión y la abrasión".

"El esmalte es la capa más externa del diente y actúa como barrera protectora", ha indicado, para añadir que la misma es sensible a productos como zumos, vinagretas y gazpachos, los cuales reducen temporalmente el pH de la boca. "Si el cepillado se realiza con fuerza justo en ese momento, el desgaste progresivo es mayor, lo cual aumente la sensibilidad", ha abundado.

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De hecho, el 'Estudio de Salud Bucodental' de la compañía aseguradora Sanitas ha mostrado que el 79,8 por ciento de los españoles asegura haber padecido alguna alteración en el último año. Entre las más habituales aparece la sensibilidad dental, que afecta el 37,5 por ciento de la población, una molestia que se intensifica cuando el esmalte pierde su integridad o queda expuesto a estímulos como el frío y el calor.

En este proceso, Longo ha afirmado que la saliva cumple un papel fundamental, ya que ayuda a neutralizar los ácidos y a recuperar de forma gradual el equilibrio de la boca. De ahí, la importancia de los citados 30 minutos de espera, ante lo que ha destacado que "durante ese tiempo, una opción es enjuagarse con agua para facilitar la limpieza de restos sin someter al esmalte a una fricción inmediata".

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Además, ha explicado que el riesgo no depende solo del alimento, sino también de la frecuencia con la que se consume y de la técnica de higiene. En este sentido, ha apuntado que las personas con encías retraídas, tratamientos de ortodoncia, bruxismo o antecedentes de sensibilidad dental pueden notar las molestias con mayor facilidad.

RECOMENDACIONES

Ante todo ello, y con la meta de proteger el esmalte sin descuidar la higiene oral, ha explicado que cuando se toman alimentos ácidos dentro de una comida completa, su efecto suele ser menor que si se consumen solos entre horas. Junto a ello, ha afirmado que es mejor consumir la fruta entera que los zumos, de igual modo que ha recordado que las pastas blanqueadoras se deben utilizar con prudencia.

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Por último, y tras señalar que las bebidas isotónicas no son inocuas para los dientes, algo compartido por la nutricionista de Blua de Sanitas, Eva Bautista, quien ha subrayado que "para la mayoría de las personas, el agua es suficiente para mantener una hidratación adecuada", Longo ha destacado que "una valoración profesional a través de videoconsulta ayuda a detectar a tiempo posibles alteraciones y a decidir si es necesario acudir a una clínica para una exploración completa".