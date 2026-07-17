EE.UU. e Irán intensifican sus ataques en el sexto día consecutivo de la nueva ofensiva

Redacción Internacional, 17 jul (EFE).- Los ataques entre Estados Unidos e Irán se intensificaron en el sexto día consecutivo de esta nueva oleada ofensiva, con la destrucción por parte de EE.UU. de una torre de vigilancia que Irán usaba para atacar a buques en el estrecho de Ormuz y con la denuncia de Irán ante la ONU por ataques a sus infraestructuras.

Ante una nueva ofensiva de Washington contra Irán la noche del jueves que provocó, al menos, ocho muertos, la República Islámica respondió una vez más bombardeando bases estadounidenses en países de la región, como Kuwait, Siria o Catar, provocando que el precio del petróleo brent siguiera subiendo hasta los 87,5 dólares.

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Las Fuerzas Armadas estadounidenses alcanzaron en su última ronda de ataques contra Irán decenas de objetivos militares del país, como infraestructura logística y capacidades marítimas, según informó el Comando Central del Ejército estadounidense (Centcom).

Esta nueva oleada comenzó el jueves a las 14:00 hora del este (18:00 GMT) y se dio por finalizada a las 21:40 (01:40 GMT del viernes).

Irán condenó en las Naciones Unidas los ataques de Estados Unidos contra su territorio y afirmó que los bombardeos contra infraestructuras civiles constituyen una grave violación del derecho internacional humanitario y son un ejemplo de "crímenes de guerra".

El embajador y representante permanente de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, denunció los ataques en una carta dirigida al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y al presidente de turno del Consejo de Seguridad, la República Democrática del Congo (RDC).

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Las autoridades de Jordania y de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí anunciaron haber interceptado varios misiles iraníes y drones.

Esta madrugada también se registraron ataques iraníes contra Catar, Kuwait y Baréin.

Kuwait, además, denunció que una de sus plantas desalinizadoras y de energía sufrió daños en un ataque de represalia de Irán, mientras que pidió a los residentes que minimicen el consumo eléctrico para estabilizar la red.

Además, varios efectivos de las Fuerzas Armadas de Kuwait resultaron heridos.

Irán afirmó haber atacado y destruido objetivos militares estadounidenses en Al Tanf, en Siria, y en Catar, incluidos un sistema de radar y varios aviones cisterna, y causar la muerte de varios militares estadounidenses, lo que EE.UU. desmintió horas después.

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La ofensiva de Irán de esta madrugada, además de destruir un sistema de radar y varios helicópteros especiales de operaciones, ocasionó la muerte de un "gran número de efectivos criminales estadounidenses".

Estados Unidos desmintió las afirmaciones de Irán de que sus fuerzas mataron o capturaron militares estadounidenses durante un ataque en la zona militar de Al Tanf, en Siria, según informó el Centcom.

En un mensaje publicado en X, el Centcom calificó de "falsa" la afirmación difundida por las autoridades iraníes: "Ningún soldado estadounidense en la región ha muerto o ha sido capturado recientemente".

Mientras tanto, Estados Unidos destruyó una torre de vigilancia que Irán usaba para atacar a los buques comerciales en el estrecho de Ormuz, lo que permitirá "proteger" la navegación en la vía marítima, afirmó el Centcom en sus redes sociales.

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"Las fuerzas de EE.UU. destruyeron con éxito la torre de vigilancia del puerto Chah Bahar Shahid Kalantari, parte de una red de vigilancia marítima a lo largo de la costa del golfo de Omán en Irán", aseguró.

Al menos ocho personas murieron y otras diecinueve resultaron heridas en el bombardeo estadounidense de tres puentes en la provincia sureña iraní de Hormozgán, informaron medios iraníes.

Siete de los fallecidos y nueve de los heridos se registraron durante los ataques contra los puentes en la noche del jueves, según reportó la agencia Tasnim.

"El número de heridos en los ataques estadounidenses ha superado los 400 y 38 compatriotas han muerto", anunció el portavoz del ministerio de Salud iraní, Hosein Kermanpur, en X.

La continuación del conflicto provocó la subida del petróleo: el intermedio de Texas (WTI) subió a media sesión el 4,13 % y se situó en 82,2 dólares el barril, con un aumento acumulado del 15,7 % en una semana.

El brent, de referencia en Europa, creció el 3,9 % hasta llegar a los 87,5 dólares el barril, con un aumento acumulado desde el viernes pasado de un 15,1 %. EFE