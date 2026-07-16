Mueren una adolescente y su abuela en un ataque de artillería en la región rusa de Briansk

Moscú, 16 jul (EFE).- Una adolescente de 15 años y su abuela murieron este jueves en un ataque de la artillería ucraniana perpetrado contra la región fronteriza de Briansk.

Según el gobernador regional, Yegor Kovalchuk, el suceso se produjo en el pueblo de Suzemka, que fue atacado con lanzaderas de misiles Grad, que destruyeron una casa y causaron daños a otras cuatro.

Una tercera mujer resultó herida y ha tenido que ser hospitalizada, señaló Kovalchuk en su canal de Telegram.

Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 375 drones ucranianos en 18 regiones de la parte europea del país, ataques en los que otro hombre murió en la región de Yaroslavl, más de 200 kilómetros al norte de Moscú.

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Los aparatos no tripulados enemigos golpearon, entre otros, objetivos en las regiones de Moscú, Kaluga, Tver, Sarátov y Tula, según el parte de guerra matutino del Ministerio de Defensa ruso.

También atacaron las regiones fronterizas de Bélgorod, Briansk y Kursk, y las sureñas de Krasnodar, Volgogrado, Stávropol, Rostov y Smolensk, además de objetivos en la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov.

En particular, en Sarátov, más de 800 kilómetros al sureste de Moscú, los drones enemigos causaron daños en la infraestructura civil de la ciudad de Engels, que acoge un aeródromo militar ruso, castigado en varias ocasiones por ataques ucranianos. EFE

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