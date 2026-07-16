Agencias

El Levante español ficha al central argelino Aïssa Mandi por dos campañas

Guardar
Google icon

Valencia (España), 16 jul (EFE).- El Levante ha fichado al central argelino Aïssa Mandi para las próximas dos campañas, según anunció este jueves el club español, que detalló que el defensa debe superar la revisión médica y que "en los próximos días se pondrá a las órdenes del entrenador Luís Castro".

Mandi, que cumplirá 35 años en octubre, es internacional con su país y ha disputado el Mundial, en el que ha participado en los cuatro partidos que disputó Argelia.

Las dos últimas campañas las ha jugado en el Lille francés, con el que en esta última campaña ha participado 29 partidos de la Liga y once de la Liga Europa. Tiene también una amplia experiencia en LaLiga (Primera División del fútbol español).

PUBLICIDAD

Nacido el 22 de octubre de 1991 en Châlons-en-Champagne (Francia), se formó en la cantera del Stade Reims y en el verano de 2016 fichó por el Betis, club con el que estuvo cinco campañas y disputó la Liga Europa. Después militó tras campañas en el Villarreal, con el que llegó a disputar la Liga de Campeones.

En total tiene más de 200 partidos de experiencia en LaLiga, siete en la Liga de Campeones y 22 en la Liga Europa. EFE

pzm/nhp/cmm

Últimas Noticias

Funcas ve "escasez estructural" de vivienda y riesgos distintos a los de la burbuja de 2008

Funcas ve "escasez estructural" de vivienda y riesgos distintos a los de la burbuja de 2008

Las entidades del Tercer Sector podrán ser reconocidas como colaboradoras del Estado a partir del 2 de enero de 2027

Las entidades del Tercer Sector podrán ser reconocidas como colaboradoras del Estado a partir del 2 de enero de 2027

Barça Play emitirá en exclusiva los amistosos ante el Birmingham y el Trofeu Joan Gamper

Barça Play emitirá en exclusiva los amistosos ante el Birmingham y el Trofeu Joan Gamper

Tamara Falcó e Íñigo Onieva, eufóricos, celebran la victoria de la Selección contra Francia

Tamara Falcó e Íñigo Onieva, eufóricos, celebran la victoria de la Selección contra Francia

Moscovitas se movilizan contra la decisión de demoler una centenaria factoría soviética

Infobae