Agencias

EEUU lanza un ola de ataques contra Irán por quinto día consecutivo

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Miami (EE.UU.), 16 jul (EFE).- Las Fuerzas Armadas estadounidenses lanzaron este jueves una nueva ola de ataques contra Irán por quinto día consecutivo, informó el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) en medio de la reescalada de la guerra.

"Hoy a las 2:00 p.m., hora del este (18:00 GMT), las fuerzas de EE.UU. comenzaron a ejecutar una nueva ola de ataques contra Irán por quinta noche consecutiva para degradar aún más las capacidades militares iraníes", indicó el Centcom, con sede en Florida, en sus redes sociales. EFE

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