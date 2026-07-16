Detienen en Salamanca al humorista Héctor de Miguel, Quequé, por un requerimiento judicial en Madrid

La Policía Nacional ha detenido al humorista Héctor de Miguel, conocido como Quequé, cuando se encontraba en su ciudad natal, Salamanca, ante la existencia de una reclamación judicial por parte de un juzgado de Madrid.

Quequé se encuentra detenido en su ciudad natal desde anoche, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Salamanca, que no han facilitado más datos sobre el trasfondo de la detención.

Sin embargo, tal y como han señalado desde la Radio Salamanca, la reclamación judicial tiene que ver con una causa abierta por resistencia y desobediencia en un juzgado de la capital española. H

éctor de Miguel, que ha nacido en la capital salmantina en 1977, es un humorista y locutor español cuyo último gran proyecto en la radio ha sido el informativo satírico Hora Veintipico en la Cadena SER, programa que presentó y dirigió hasta principios de 2026.

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Además de Hora Veintipico, De Miguel es recordado a por haber dirigido y copresentado el programa radiofónico de humor La Vida Moderna junto a David Broncano e Ignatius Farray en la misma emisora, el cual estuvo en antena hasta el año 2022 y fue galardonado con un Premio Ondas en 2018.

Su actual situación judicial coincide con otros procedimientos abiertos en su contra como el del Tribunal de Instancia número 6 de Valladolid como supuesto autor de un delito de coacciones y cometido contra la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos.

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En este procedimiento, la Fiscalía reclama dos años de prisión por un delito de coacciones y acoso y el abono de una indemnización de 6.000 euros por perjuicio y daño moral, y considera responsable civil a la entidad Cadena SER.

En el año 2025, la Audiencia Provincial de Madrid archivó un caso contra él igualmente al no ver un delito de odio en las declaraciones que hizo en su programa de radio en las que animaba a dinamitar el Valle de los Caídos y apedrear a sacerdotes pederastas.

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