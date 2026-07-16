Bolivia aspira a la cooperación de EE.UU. por hasta cuarenta millones de dólares para desarrollo

La Paz, 15 jul (EFE).- El Gobierno de Rodrigo Paz firmó con la Corporación Reto del Milenio (MCC, en inglés) de EE.UU. un memorando de entendimiento para establecer un marco de cooperación con miras a lograr financiación para proyectos de desarrollo por hasta cuarenta millones de dólares, informó este miércoles la Cancillería de Bolivia.

El documento fue suscrito por el canciller boliviano, Fernando Aramayo, y la vicepresidenta interina del Departamento de Políticas y Evaluación de la MCC, Martha L. Bowen, en el marco de una visita oficial del ministro a EE.UU., según un comunicado de prensa del Ministerio de Exteriores de Bolivia.

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Mediante el memorando se buscará "establecer un marco de cooperación para el desarrollo de un Programa Umbral orientado a impulsar el crecimiento económico sostenible y ampliar las oportunidades para la población boliviana" y, además, se consolida "una nueva etapa de diálogo técnico e institucional" entre Bolivia y EE.UU., mencionó el texto.

En el marco de esta iniciativa, durante los próximos meses, ambas partes trabajarán en la "identificación conjunta de proyectos viables y de alto impacto que contribuyan al desarrollo sostenible" de Bolivia "y fortalezcan las oportunidades económicas", señaló el ministerio boliviano.

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El documento también establece las bases "para avanzar hacia la futura negociación de un Acuerdo de Programa Umbral", indicó.

Según la Cancillería de Bolivia, la firma de este instrumento "abre la posibilidad" para que el país "acceda, en una etapa posterior, a una cooperación financiera estimada entre 30 y 40 millones de dólares" para "proyectos estratégicos para el desarrollo nacional, sujeto al cumplimiento de las etapas técnicas y las aprobaciones correspondientes".

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"La suscripción de este Memorándum constituye un paso significativo en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y refleja la voluntad compartida de promover iniciativas orientadas al crecimiento económico sostenible, la generación de oportunidades y el bienestar del pueblo boliviano", agrega el texto.

La MCC es una agencia independiente del Gobierno estadounidense enfocada en promover los intereses económicos y estratégicos del país mediante cooperación internacional basada en resultados.

En diciembre pasado, el directorio de la MCC seleccionó a Bolivia como "país elegible" para desarrollar un programa umbral" para apoyar mejoras en políticas públicas e instituciones que fomenten un crecimiento liderado por el sector privado, según información difundida entonces por EE.UU.

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Desde que Paz asumió la Presidencia de Bolivia en noviembre pasado, su Gobierno inició un proceso para restablecer las relaciones con EE.UU., que se mantienen a nivel de encargados de Negocios desde 2008.

Ese año, el entonces presidente izquierdista Evo Morales (2006-2019) expulsó de Bolivia al embajador estadounidense, Philip Goldberg, y posteriormente también a las agencias de cooperación y antidrogas de EE.UU., acusándolos de una supuesta conspiración contra su Gobierno, algo que la Casa Blanca siempre negó.

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