Apple alertará a los usuarios de mensajes maliciosos que pueden poner en riesgo su iPhone y sus datos

El sistema operativo iOS notificará a los usuarios de iPhone de la detección de un mensaje malicioso para que sean conscientes del riesgo y puedan compartirlo con Apple para ayudar a mejorar los sistemas de protección.

La compañía de Cupertino trabaja en una nueva notificación que alertará al usuario en caso de detectar que un mensaje procede de un remitente malicioso, con el potencial dañar el dispositivo y poner en riesgo la privacidad de los datos con un ataque de 'phishing' o una estafa.

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Esta nueva notificación para la 'app' de Mensajes de iPhone se ha incluido en la Beta 5 de iOS 26.6 con el nombre de 'Mensaje Malicioso Detectado', como ha compartido la desarrolladora conocida como Bones (@limpless_skelly) en la red social X (antigua Twitter).

Esta notificación, además de alertar, permite compartir el mensaje potencialmente malicioso con Apple para que lo investigue y pueda mejorar con ello sus sistemas de detección. Lo que no hace es bloquear la potencial amenaza ni al remitente.

La actualización iOS 26.6 estará disponible a finales de julio para los usuarios de iPhone.