Rahm: “Me gustaría estar en la pelea de los ‘majors’ con más frecuencia”

Redacción deportes, 14 jul (EFE).- El golfista español Jon Rahm afronta con “la confianza alta” su décima participación en el Abierto Británico a partir de este jueves, aunque admite que su rendimiento en los ‘majors’ en los dos últimos años no ha sido el esperado y que le gustaría “estar en la pelea con más frecuencia”.

Rahm tiene la oportunidad de nuevo esta semana de convertirse en el primer español en sumar tres grandes diferentes, al tener ya en su palmarés el Abierto de Estados Unidos (2021) y el Masters de Augusta (2023), y el segundo en subir a lo más alto en el Open, que Severiano Ballesteros conquistó en tres ocasiones, la última, hace 38 años.

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“La confianza siempre es alta. Creo que, como jugador, tienes que creer en ti mismo y pensar que las cosas van a salir bien. Me siento bien y estoy muy ilusionado (…) Ojalá sea un top uno, ese es el objetivo, convertirme en campeón”, expuso Rahm en la rueda de prensa que ofreció en el campo inglés de Royal Birkdale, donde se celebra el último ‘major’ de la temporada.

Preguntado si siente cada vez más impaciencia por granar su tercer grande, el jugador vasco respondió: “No. Es difícil de explicar. Ganar un ‘major’ no es fácil. Es tremendamente complicado para cualquiera de los jugadores que forman parte del torneo. La única impaciencia que puedo tener es la de darme más oportunidades de conseguirlo”.

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Según Rahm, en los dos últimos años solo tuvo opciones reales de pelear por el título en sendos Campeonatos de la PGA, donde quedó segundo en la edición de este año y octavo en 2025.

“Me gustaría estar en la pelea con más frecuencia, simplemente tener opciones. Si consigues darte suficientes oportunidades, es mucho más fácil que una de ellas termine convirtiéndose en victoria”, evaluó Rahm, que en el Abierto Británico ha sido segundo en 2023 y tercero en 2021.

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El jugador vizcaíno, de 31 años y undécimo en el ránking mundial, ha cosechado dos títulos esta temporada, en los LIV de Hong Kong y México, y acumula siete segundos puestos.

La cara negativa fue que no pasó el corte en el Abierto de Estados Unidos el pasado 21 de junio y tampoco estuvo acertado en Escocia el pasado fin de semana, donde acabó en el puesto 36.

No obstante, el ‘León de Barrika’ se mostró satisfecho de su nivel de juego en el torneo escocés: “Jugué bastante bien. Fue una pena terminar tan mal el domingo, pero quitando los diez primeros hoyos y los cuatro últimos, todo lo que hubo entre medias fue realmente bueno”.

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Rahm comentó que sería positivo que alguno de los ‘majors’ rotara por distintos continentes en lugar de que solo se juegue en Estados Unidos -tres- y en Reino Unido.

“Sería positivo para el golf. Lo que no sé es cómo encajaría desde el punto de vista logístico y comercial. El golf es un deporte global y tiene suficiente importancia como para explorar esa posibilidad”, comentó el jugador vasco, quien apuntó como posibilidad que hubiera uno en Australia o en Asia.

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