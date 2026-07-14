Paz Vega se refugia en el trabajo tras su comunicado sobre su deuda con Hacienda: "Estoy muy bien, estoy tranquila"

En el ojo del huracán mediático desde que a mediados de abril se confirmó su separación de Orson Salazar después de 25 años de matrimonio en los que formaron un tándem inseparable tanto a nivel personal como profesional, Paz Vega ha encontrado en el trabajo la válvula de escape para refugiarse de los que sin duda son los momentos más complicados de su vida. Y es que al margen de su ruptura con el padre de sus tres hijos -se especula que su decisión tendría que ver con la mala gestión que el venezolano habría hecho de su patrimonio- la actriz se ha convertido en noticia por su millonaria deuda con Hacienda.

A pesar del silencio que ha mantenido estos meses, después de su aparición en la nueva lista de morosos de la Agencia Tributaria -debería al fisco 1,8 millones de euros, aunque habría reducido el montante en 435.000 euros en el último ejercicio-, la protagonista de 'Lucía y el sexo' no dudaba en emitir un comunicado urgente el pasado 10 de julio para aclarar que está centrada en "buscar soluciones para regularizar mi situación tributaria con la Hacienda Pública" y desvelar que "en fechas recientes se han dado pasos importantes que han permitido reducir de forma significativa la deuda pendiente y cumplir íntegramente con las obligaciones tributarias que permanecen pendientes, con la mayor diligencia y en el menor plazo posible".

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Y ha sido este martes cuando Paz ha reaparecido ante las cámaras durante la presentación de su nuevo proyecto, la serie 'Cabeza alta' que protagoniza junto a Silvia Abascal, Lucía Jiménez y Leonor Watling y, tranquila y firme se ha enfrentado a las preguntas de la prensa y por primera vez ha revelado cómo se encuentra y en qué se ha refugiado en este complicado trance.

"'Cabeza Alta' trata de un tema que nos afecta a todos, que es el peligro del mal uso de las redes sociales y de la tecnología, porque cualquiera de nosotros puede estar expuesto a que alguien viralice una foto tuya íntima, comparta en grupos de WhatsApp, un vídeo tal, entonces eso, todos podemos ser víctimas. Y evidentemente como madre me preocupan los jóvenes, los adolescentes, pero es que yo misma también puedo ser víctima de eso. Tú misma, todos, todos, todos los chicos, todos, quiero decir. Entonces, creo que plantea algo que es muy interesante y que puede generar un debate importante. E interpreto a un agente de policía con una vena bohemia" nos ha contado sin disimular su ilusión.

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Como ha reconocido, es un tema en el que intenta concienciar a sus hijos, "aunque nos harán caso o no, ya ahí no lo sé, pero también tendrán que equivocarse, o sea, quiero decir estamos... Es una época un poco rara y nos estamos adaptando a algo muy nuevo, a una velocidad de vértigo". "A mí me da muchísimo miedo el tema de la IA y las redes sociales, y me genera además muchísimo rechazo, ya no solo por esto, sino también para nuestro trabajo. La IA puede acabar con el trabajo de todos nosotros que somos aquí. Puede acabar, va muy rápido. En tres o cuatro años no sabemos dónde podemos estar entonces creo que hace falta parar, bajar la velocidad o todo lo contrario. Si la investigación va tan rápido, pues las leyes también tienen que ir a la misma velocidad y gestionar todo esto porque hay que gestionarlo, porque si no creo que vamos a vivir en una distopia muy complicada" ha reivindicado.

Un nuevo proyecto en el que cuenta con tres compañeras de lujo, con las que ha confesado que "estoy feliz de coincidir. Lo hemos dicho, con cuatro actrizonas. Con Leonor solo trabajé en Teresa, 'El cuerpo de Cristo', con Lucía y con Silvia no, y es que las admiro tanto y es tan bonito reencontrarte con compañeras de generación, con tanto brío y tan poderosas. O sea que estoy feliz, feliz de coincidir con ellas".

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Hablando de IA y redes sociales, Ester Expósito ha sido comparada por un creador de contenido como un número, apuntando que preferiría tener una relación con un 6 (físicamente) de mujer con menos pensamiento crítico, que con un 10 como la protagonista de 'Élite'. "¿Ha dicho eso? Pero es de risa, a mí ya me hace gracia eso porque esto demuestra, más que las redes sociales, las pocas neuronas, que hay ciertos energúmenos que tiene y que ejercen con orgullo de esas dos o tres neuronas que le van por ahí bailando" ha expresado impactada, sin entender cómo se pueden permitir ciertas cosas.

Y aunque la entrevista iba por otros derroteros, Paz se ha sincerado sobre cómo se encuentra tras aclarar en su comunicado en qué punto está su situación con Hacienda: "Estoy muy bien. Estoy muy bien porque estoy trabajando. Estoy tranquila. Pero estoy tranquila dentro de la vorágine que tengo de trabajo. Es que estoy compaginando como tres cosas a la vez y, claro, una es de carne y hueso y a veces no llego. No llega todo, pero muy contenta porque en lo que acabe 'Cabeza Alta' comienzo, me incorporo al rodaje de 'Ana no' y ya es mi peli y ahí bueno" ha expresado.

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"Quería aclarar la situación simplemente para que no haya confusiones ni malas interpretaciones, y lo que está ahí es lo que está ahí. Estoy dando los pasos necesarios para solucionar ese tema lo antes posible, y esa es la realidad" ha sentenciado sobre su deuda con el fisco.

Sobre el mensaje que compartió en redes hace unos días revelando que necesitaba un respiro y parar, la actriz ha explicado que "llevo tres cositas, tres trabajos importantes, y claro, de repente hay un día que el cuerpo te dice hasta aquí, no puedes más, pero es simplemente eso. Si no hubiese parado ese día, posiblemente a lo mejor hoy no estaría aquí porque estuviese arrastrando, ¿sabes? Pero estoy bien, está todo bien, solo a veces necesita uno descansar un poquito más, que a veces me falta tiempo".

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"Estoy tan ilusionada con todo lo que me viene por delante, con todo el trabajo que tengo... que hay algo como muy nuevo, muy luminoso delante mía, pues me recuerda a esa Paz que vino a Sevilla con toda la ilusión del mundo" ha confesado, asegurando que a nivel personal está "muy bien, muy bien" tras su separación de Orson. "Y justo, justo en eso estamos" ha zanjado, confirmando que confía en su nuevo equipo de asesoramiento para solucionar cuanto antes sus problemas económicos.