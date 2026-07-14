Panamá competirá con 217 atletas en los Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Ciudad de Panamá, 14 jul (EFE).- Panamá competirá con 217 atletas de 27 disciplinas en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se disputarán del 24 de julio al 8 de agosto próximo en República Dominicana, con el objetivo de mejorar el desempeño alcanzado en la edición de San Salvador 2023.

La delegación, según información del Comité Olímpico de Panamá (COP), estará encabezada por siete atletas con experiencia olímpica, entre ellos la vallista Gianna Woodruff, actual séptima del mundo en los 400 metros con vallas.

Woodruff, de 32 años, llega a la cita regional tras competir el pasado 6 de junio en la Golden Gala de Roma, válida para la Liga Diamante, donde ocupó el quinto lugar con un tiempo de 53.58 segundos, su mejor registro de la temporada 2026.

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Junto a Woodruff integran el grupo de olímpicos la nadadora Emily Santos, el ciclista Franklin Archibold, la gimnasta Hillary Heron, el velocista Arturo Delisser, la judoca Kristine Jiménez y el tirador Eduardo Taylor.

En los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023, Panamá finalizó en la décima posición del medallero con un total de 23 preseas: cinco de oro, seis de plata y doce de bronce.

Entre los campeones que regresarán para defender su título destaca la amazona Victoria Heurtematte, quien conquistó la medalla de oro en la prueba ecuestre durante la pasada edición.

Los deportistas panameños participarán en las disciplinas de deportes acuáticos (natación y clavados), ajedrez, atletismo, baloncesto, béisbol, bowling, boxeo, ciclismo, ecuestre, esgrima, e-sports, fútbol, gimnasia, golf, judo, karate, levantamiento de pesas, lucha, patinaje, pentatlón moderno, sóftbol, surf, taekwondo, tiro con arco, tiro deportivo, triatlón y vela.

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Además de los atletas, la misión panameña estará integrada por 70 oficiales y entrenadores, 17 profesionales del equipo interdisciplinario, cinco miembros del equipo de comunicaciones y cinco integrantes del equipo de misión.

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe reunirán a más de 6.000 atletas de la región en la capital dominicana, marcarán el inicio del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028 y será el primer gran examen del deporte panameño. EFE

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