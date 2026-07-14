Maíllo cree que Rajoy debe pedir perdón y ha mostrado que "ser presidente del Gobierno no te exime de decir estupideces"

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha considerado este martes que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha demostrado que "ser presidente del Gobierno no te exime de decir estupideces e imbecilidades", y que "debe pedir perdón" sobre su comentario en relación a la selección francesa de fútbol incluida en una columna suya publicada en el diario digital 'El Debate'.

El también portavoz del grupo Por Andalucía en el Parlamento andaluz se ha pronunciado así en una atención a medios en la Cámara autonómica, y en respuesta a una pregunta de los periodistas sobre la polémica generada por el artículo de Rajoy en el que el expresidente sostuvo que la selección francesa de fútbol juega bien, pero "sin franceses".

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Maíllo ha opinado que, con ese comentario, Rajoy demuestra el "racismo de lo cotidiano y de la normalidad", así como que "ser presidente del Gobierno no te exime de decir estupideces e imbecilidades".

"No está nadie vacunado contra eso, y tampoco" un presidente del Gobierno, según ha agregado el dirigente de IU antes de aseverar que "Rajoy tiene que pedir perdón".

Además, Maíllo ha celebrado la "lección" que, en su opinión, "le ha dado un chico de 19 años, Lamine Yamal, "con toda serenidad diciendo que si algo hace el fútbol es integrar y demostrar lo que es el recorrido y el termómetro diverso de un país". "En esa lección de grandeza y de dignidad democrática me identifico", ha zanjado el líder de IU.

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