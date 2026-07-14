IBM avisa sobre sus resultados por la "reorientación" del gasto de los clientes: "Este trimestre flaqueamos"

La multinacional tecnológica estadounidense IBM ha advertido este martes sobre los "decepcionantes" resultados de la compañía en el segundo trimestre de 2026, que serán publicados el próximo 22 de julio, como consecuencia del cambio en los patrones de compra de los clientes, que "reorientaron" sus inversiones de capital hacia la adquisición de infraestructura para IA en anticipación de los aumentos de precios previstos.

"En las últimas semanas de junio, observamos que los clientes reorientaron su gasto trimestral en inversiones de capital hacia la compra de servidores, almacenamiento y memoria para asegurar la infraestructura con suministro limitado ante los aumentos de precios previstos", ha explicado el consejero delegado de IBM, Arvind Krishna, lamentando que la multinacional no fue capaz de prever la magnitud del cambio.

PUBLICIDAD

"Este trimestre flaqueamos. No nos adaptamos ni actuamos con la suficiente rapidez, y numerosos acuerdos importantes no se cerraron en los plazos previstos, lo que generó la mayor parte de nuestro déficit", ha reconocido.

De este modo, en un adelanto de los resultados que 'Big Blue' publicará el próximo 22 de julio, la compañía ha avanzado que el margen de beneficio bruto bajará 100 puntos básicos, hasta el 57,7%, mientras que el margen de beneficio antes de impuestos caerá 90 puntos básicos, hasta el 14,4%, y el beneficio diluido por acción se situará en 2,27 dólares, con una disminución del 2%.

PUBLICIDAD

En cuanto a los ingresos, IBM estima que rondarán los 17.200 millones de dólares (15.083 millones de euros), un 1% más, incluyendo un crecimiento del 5% de los ingresos por software, mientras que los ingresos por consultoría se mantuvieron estables, y los ingresos por infraestructura disminuyeron un 7%.

"Si bien nuestros resultados del segundo trimestre son decepcionantes, nuestro desempeño en muchas áreas demostró solidez, lo que refuerza la confianza que tenemos en nuestra cartera y estrategia", ha añadido Krishna, destacando el crecimiento secuencial del 11% de los ingresos de Red Hat, así como el desempeño sólido de adquisiciones recientes como las de HashiCorp y Confluent.

PUBLICIDAD

Finalmente, el CEO de IBM ha defendido que la computación cuántica ya no está a décadas de distancia; "es una realidad", incluyendo planes para invertir más de 10.000 millones de dólares (8.769 millones de euros) en computación cuántica durante los próximos cinco años.

"Si bien el desempeño del trimestre estuvo por debajo de nuestras expectativas, confiamos en la solidez de nuestra cartera y en la transformación estratégica de nuestro negocio", ha apostillado.

Las acciones de IBM apuntaban a fuertes caídas este martes, ya que, en la negociación previa a la apertura de Wall Street, llegaban a bajar más de un 22%.