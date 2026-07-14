Gloria Mohedano, de si ha visto el documental de Rocío Jurado a cómo reaccionaría si viese a Rocío Carrasco

A pesar de que tan solo Gloria Camila, Amador Mohedano y su hija Chayo han expresado públicamente su malestar con Rocío Carrasco por no contar con ellos en los dos grandes proyectos con los que se rinde homenaje a Rocío Jurado en el 20º aniversario de su muerte -un documental que se estrenó hace unos días en Movistar+, 'La más grande', y un biopic que recreará los episodios más importantes de la vida de la icónica artista y que se está rodando en Chipiona con actores como Susana Córdoba, Carmen Raigón, Martiño Rivas o Miguel Hermoso entre sus protagonistas-, la actitud de la hija de la cantante no ha sentado nada bien a ningún miembro de la familia.

Y así lo ha dejado entrever Gloria Mohedano en su reaparición frente a las cámaras en compañía de su marido José Antonio Rodríguez a pesar de su silencio porque no quiere reavivar su enfrentamiento con su sobrina. Demostrando que sigue teniendo muy presente a su hermana, la cuñada de Rosa Benito ha visitado su mausoleo en el cementerio de su localidad natal en Cádiz cargada con varios ramos de flores para mantener cuidada su tumba, justo después de que Rocío Carrasco viajase a Chipiona para acompañar a Anabel Dueñas en el show con el que homenajea a su madre (y no aprovechase la ocasión para visitar a su madre como se ha comentado)

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Muy seria, la hermana de Rocío Jurado ha evitado revelar si ha visto el documental sobre la cantante de 'Como una ola', aunque no ha dudado en reaccionar a las preguntas de qué haría si se encontrase a su sobrina, encogiéndose de hombros y poniendo cara de extrañeza sin aclarar si la saludaría o si, por el contrario, prefiere que la relación siga completamente rota como hasta ahora. Una actitud con la que se ha desmarcado de la postura de su sobrina Gloria Camila o de su hermano Amador, dejando claro que ella prefiere no avivar la guerra de Rocío Carrasco contra toda su familia.