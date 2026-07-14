Beyoncé, Rihanna, Usher y Clipse en el último concierto en Nueva York de Jay-Z

Redacción Internacional, 14 jul (EFE).- Artistas de la talla de Beyoncé, Rihanna, alejada de los escenarios desde hace varios años, Clipse, Fat Joe, Jadakiss o Usher acompañaron anoche al rapero Jay-Z en su tercer concierto en el estadio de los Yankess de Nueva York ante miles de personas.

El artista de 56 años actuó en su tercer y último concierto consecutivo en el estadio de El Bronx para celebrar el 30 aniversario de su álbum debut, 'Reasonable Doubt', todo un acontecimiento en su ciudad natal, lo que llevó a que miles de personas se congregaran en las afueras de la sala.

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Una de las mayores sorpresas fue la aparición de Rihanna en este tercer concierto, un esperado regreso para sus seguidores que pudieron escuchar temas como “Run This Town”, interpretado junto al propio Jay-Z, y “B—h Better Have My Money”.

Usher apareció en escena para interpretar “Heart of the City (Ain’t No Love)” y una mezcla de “Throwback” y “Part II (On the Run)”.

Y Beyoncé, la esposa de Jay-Z que ya había actuado el viernes 10 de junio en el primer concierto de esta estancia, regresó para cantar “Drunk in Love”, acompañada por el grupo libanés de danza alternativa The Mayyas.

El concierto, no obstante, se hizo esperar para sus seguidores, ya que se atrasó cuatro horas debido a que "cientos" de fans intentaron saltarse las medidas de seguridad y obligaron a la Policía a cerrar el recinto, según los organizadores y las autoridades.

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Pero el también empresario subió al escenario pasada la medianoche y se disculpó por el retraso ante los más de 45.000 seguidores que llenaban el estadio, argumentando que el objetivo fue evitar "aplastamientos", de acuerdo con vídeos tomados por asistentes y publicados en redes sociales. EFE