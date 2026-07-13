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Un preso asesina a sus dos compañeros de celda en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario

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Un preso ha asesinado a sus dos compañeros de celda en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla, donde funcionarios del centro han hallado los cuerpos a las 1,00 horas de la madrugada de este lunes, según han confirmado a Europa Press fuentes de Instituciones Penitenciarias.

Según ha detallado Subdelegación del Gobierno en un mensaje difundido a los medios, el presunto autor del doble homicidio es un varón de 26 años que compartía espacio con las dos víctimas, de 26 y 54 años, que cumplían una medida de seguridad en dicho establecimiento penitenciario.

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Asimismo, las autoridades han precisado que trabajan con la hipótesis de que los presuntos homicidios se cometieron en un caso por estrangulamiento y en otro fruto de los golpes recibidos.

En estos momentos, grupo de homicidios y la policía científica de la Policía Nacional se encuentran investigando este suceso que involucra a dos reclusos, sin dilucidar aún las razones de mismo.

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