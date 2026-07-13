Agencias

Trump afirma que sin el y Netanyahu "Israel ya no existiría"

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Washington, 13 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que sin su intervención y la del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, "Israel no existiría hoy", al asegurar que Irán habría obtenido un arma nuclear en un plazo de "dos a cuatro semanas" si Washington no hubiera lanzado ataques contra Teherán.

"Creo que Israel no existiría hoy si no fuera por mí y por Netanyahu", dijo Trump durante una entrevista con el comentarista conservador Hugh Hewitt, en la que defendió la ofensiva estadounidense contra Irán y aseguró que la operación evitó que el país persa alcanzara una capacidad nuclear militar. EFE

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