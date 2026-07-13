Gabriela Alemán y Mónica Ojeda abren este lunes la programación literaria de La Mar de Músicas en Cartagena

Las autoras Gabriela Alemán y Mónica Ojeda, dos de las figuras más internacionales de las letras ecuatorianas, abrirán este lunes, a las 20.00 horas, en el Palacio Consistorial de Cartagena, la sección literaria del festival La Mar de Músicas, en una conversación que moderará el periodista Manuel Madrid.

El apartado 'La Mar de Letras' enfoca su edición de 2026 en el papel de las mujeres ecuatorianas durante la ola migratoria de los años 90, iniciando así una programación gratuita y coordinada por Belén Rosa de Gea que se desarrollará hasta el próximo 21 de julio, según ha informado el Consistorio.

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El certamen complementará la jornada con el arranque de 'La Mar de Cine', a las 22.00 horas, en el antiguo CIM, donde los espectadores podrán asistir a la proyección de la película 'Los ahogados' (2025), de los directores Juan Sebastián Jácome y Víctor Mares.

Las actividades del día comenzarán por la mañana, a las 10.30 horas, en el centro cultural Ramón Alonso Luzzy, con el taller familiar de Lego de 'La Mar Chica', una sección infantil enfocada en las tradiciones de Ecuador que ya tiene todas sus plazas completas.

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