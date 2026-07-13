El FIFA Fan Festival de Miami recibió a más de 600.000 visitantes en 24 días

Miami (EE.UU.), 13 jul (EFE).- El FIFA Fan Festival de Miami recibió más de 600.000 visitantes durante los 24 días que estuvo abierto, combinando la transmisión de partidos del Mundial en pantallas gigantes con conciertos y espectáculos de artistas como Pitbull.

El festival abrió sus puertas en el Bayfront Park de Miami el pasado 14 de junio y las cerró el 6 de julio, el mismo día de la eliminación de Estados Unidos ante Bélgica.

El recinto, de entrada gratuita, constaba de tres pantallas enormes junto a la bahía y se convirtió en el principal punto de reunión de los aficionados al fútbol en Miami. Los partidos de Colombia y Argentina eran los que concentraban una mayor cantidad de hinchas.

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Según el Comité Organizador del Mundial de la FIFA en Miami, la jornada inaugural recibió la visita de 45.000 aficionados, mientras que en otras cinco ocasiones se superaron los 30.000 asistentes diarios.

En total se retransmitieron 70 partidos del torneo y más de 50 artistas nacionales e internacionales amenizaron la espera entre encuentros. El cantante Pitbull fue la gran sorpresa de la primera noche.

El festival, no obstante, presenció varias evacuaciones forzadas por temperaturas demasiado elevadas o riesgo de tormenta eléctrica.

De hecho, tuvo que cerrar antes de tiempo el día del partido de octavos de final entre Estados Unidos y Bélgica, por el clima.

Desmontado el FIFA Fan Festival, el comité informó que otros lugares de Miami organizarán eventos masivo de visionado de partidos en Miami.

El LoanDepot Park, estadio de los Miami Marlins de la MLB, retransmitirá este miércoles la semifinal entre Inglaterra y Argentina, así como el partido por el tercer y cuarto puesto y la final.

Miami ha sido una de las once sedes en Estados Unidos durante el Mundial. Hasta la fecha ha acogido seis partidos en el Hard Rock Stadium, y cerrará este sábado su participación con el partido por el tercer puesto.EFE hbc/ims

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