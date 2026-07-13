Bizum lanza este martes su cartera digital 'Bizum Pay' para pagar con el móvil en comercios

El sistema de pago móvil español Bizum permitirá a partir de mañana, 14 de julio, la descarga de la aplicación 'Bizum Pay', su nueva cartera digital que completa la experiencia de pago integral de la solución de pago de la banca nacional.

'Bizum Pay' estará disponible en las tiendas de aplicaciones Android e iOS, lo que irá permitiendo, a medida que las entidades bancarias extiendan el servicio, "que millones de personas puedan pagar presencialmente en comercios con la misma facilidad y seguridad que ya disfrutan en pagos online, transferencias entre particulares y donaciones", ha precisado la firma en un comunicado.

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En este sentido, desde la compañía hacen hincapié en que la solución de pago cuenta con las mismas garantías y protección que cualquier otro método de pago.

La entidad espera que, a finales de año, la práctica totalidad de los usuarios que usan Bizum puedan disponer de este servicio. Además, la cartera digital 'Bizum Pay' también podrá utilizarse en el futuro para compras 'online'.

Entre las ventajas que ofrece la herramienta, desde la firma han argumentado que la 'comunidad bizumer' podrá pagar directamente desde su cuenta bancaria al comercio, sin contacto --únicamente acercando el móvil al TPV-- y sin intermediarios. Así, han asegurado que, al tratarse de pagos instantáneos y confirmados por la entidad bancaria, los negocios "verán reducidos los riesgos de fraude o impagos".

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"El pago presencial con Bizum representa la culminación de una visión compartida del sector bancario español: permitir que 32 millones de clientes completen todas sus necesidades de pago, de forma rápida, cómoda y segura, desde pagos entre personas hasta donaciones, compras 'online' y, ahora, pagos en establecimientos físicos", ha subrayado el director general de Bizum, Ángel Nigorra.

A nivel europeo, se trata de la primera solución del continente que ofrece pago presencial con el móvil desde cuenta bancaria a través de NFC, combinando "la velocidad de transferencias inmediatas con la comodidad de una cartera digital multibanco, ya que ofrece la posibilidad de incorporar otros medios de pago de las entidades asociadas", han concluido desde Bizum.

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MÁS DE UN MILLÓN DE TERMINALES DE PAGO EN COMERCIOS

Asimismo, la compañía ha puesto en valor el rápido despliegue del pago presencial con Bizum, que ya está disponible en más de un millón de terminales de pago de comercios y negocios de todos los tamaños, un 60% del total del parque de terminales bancarios.

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De este modo, la marca ha recordado que para los comercios la aceptación de Bizum es "sencilla", puesto que solo han de contactar con su banco para empezar a ofrecer a sus clientes este método de pago sin cambiar el datáfono.