Niza comienza tres días de conmemoración de los 86 muertos y los supervivientes del atentado de 2016

Miles de personas han comenzado este domingo en Niza una marcha solemne en recuerdo de los 86 muertos y los 486 heridos de uno de los peores atentados terroristas de la historia de la Quinta República: el atropello masivo ocurrido el 14 de julio de 2016 en el icónico Paseo de los Ingleses, la principal avenida costera de la ciudad francesa.

En torno a las 22.30 de la noche, Mohamed Lahouaiej Bouhlel, al volante de un camión de carga de 19 toneladas, comenzó a arrollar a los transeúntes del paseo antes de abrir fuego contra civiles y agentes de Policía, quienes terminaron matándolo a tiros. Estado Islámico se atribuyó el ataque.

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Los nizardos, muchos de ellos con rosas blancas en la mano, comenzaron han comenzado el acto con un largo aplauso dedicado a los bomberos de la localidad antes de marchar por el mismo paseo, siguiendo la misma ruta que el camión. Finalmente, han guardado un minuto de silencio en 'El Ángel de la Bahía', el monumento dedicado a las víctimas del atentado, donde también se depositaron coronas de flores.

Mañana lunes, las víctimas y sus familias están invitadas a una ceremonia interreligiosa a las 16.30 en la Villa Massena, también en el mismo paseo. Al día siguiente, 14 de julio, el presidente Emmanuel Macron y su mujer, la primera dama Brigitte Macron, presidirán a las 18.00 una ceremonia seguida de concierto de la Orquesta Filarmónica de Niza en el Théâtre de Verdure.

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Un espectáculo de drones en el Paseo de los Ingleses abrirá el último acto de esta serie de conmemoraciones a las 22.00 horas. Treinta y cuatro minutos después, exactamente diez años después de que el camión terminara su recorrido, la ciudad volverá a encender los 86 haces de luz que iluminan el Paseo de los Ingleses cada año en ese día, en homenaje a las víctimas.