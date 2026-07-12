Agencias

Al menos un muerto en una serie de ataques sobre la costa iraní cerca del estrecho de Ormuz

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Al menos una persona ha muerto en una serie de ataques ocurridos este domingo en las inmediaciones de la ciudad de Bandar Abbas, el puerto iraní más importante de la región del estrecho de Ormuz, y la cercana isla de Qeshm.

Un trabajador de mantenimiento ha muerto y dos más han resultado heridos cuando realizaban labores en la localidad de Farvar, en esa misma región, según fuentes oficiales citadas por la agencia de noticias oficial iraní, IRNA.

En la tarde del domingo se han escuchado varias explosiones consegutivas en la ciudad de Bandar Abbas, todas ellas en zonas militares, según fuentes oficiales.

También ha habido ataques "del enemigo" en Hayi Abad, Bandar Lengué y las mencionadas Farvar y Qeshm. El gobierno regional de Queshm ha informado del impacto de entre 10 y 11 proyectiles en la isla.

Irán anunció la pasada noche el cierre del estratégico estrecho de Ormuz en represalia por los nuevos ataques de Estados Unidos, lanzados a su vez tras ataques contra buques mercantes en Ormuz.

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