Zelenski pide acelerar acuerdos de defensa antibalística tras nuevo ataque ruso nocturno

Berlín, 11 jul (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenksi, urgió este sábado a avanzar en los acuerdos de licencia para los misiles Patriot y en el proyecto europeo conjunto de defensa antibalística tras el nuevo ataque nocturno de Rusia, que lanzó 121 drones y doce misiles, seis de ellos balísticos que Ucrania no pudo derribar.

"Esperamos que nuestros socios cumplan sus promesas en relación con los paquetes de ayuda acordados en la cumbre de la OTAN para ayudar a proteger a nuestra población. Debemos avanzar lo más rápidamente posible en los acuerdos de licencia para los Patriot y en el proyecto europeo conjunto de defensa antibalística. En estos momentos, la máxima prioridad para todas nuestras instituciones es hacer que esto sea una realidad", escribió Zelenski en X.

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Según la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia lanzó desde las 18:00 horas del viernes seis misiles balísticos Iskander-M/S-400 desde la región rusa de Briansk, cuatro misiles aéreos guiados Kh-59/69 desde el espacio aéreo de la península ucraniana de Crimea, anexionada por Moscú en 2014, y dos misiles antirradar Kh-31 desde aguas del mar Negro.

Además, en su ataque nocturno, Rusia usó contra Ucrania 121 drones aéreos no tripulados de ataque Shaehd, Gerbera e Italmas y drones réplica Parodia, lanzados desde las regiones rusas de Kursk, Mílerovo, Oriol y Primorsko-Ajtarsk, desde la zona ocupada en la región ucraniana de Donetsk, y desde Chauda y Gvardíiske, en Crimea, agrega el comunicado en Telegram.

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"Nuestros defensores lograron derribar la mayoría de los objetivos, pero no los balísticos", señaló Zelenski.

Así, según el parte de la Fuerza Aérea, hasta las 08:30 horas del sábado, la defensa antiaérea logro derribar o neutralizar dos misiles aéreos guiados Kh-59/69 y 111 drones enemigos en el norte, sur y este del país.

Se registraron impactos de misiles balísticos, de dos misiles aéreos guiados y de siete drones de ataque en once localizaciones, así como la caída de fragmentos de aparatos derribados en tres.

Se está verificando la información sobre los dos misiles antirradar, agrega la Fuerza Aérea, que advertía a la hora de la publicación del parte que el ataque continuaba con la presencia de varios drones enemigos en el espacio aéreo.

Zelenski denunció que once personas, entre ellas un niño, resultaron heridas en Kiev durante el ataque nocturno y agregó que incluso antes de que se emitiera la alerta aérea ya se registraron impactos contra infraestructuras civiles.

En la capital ucraniana resultaron dañados edificios de viviendas, oficinas y un seminario teológico.

También continúan las labores de desescombro en las regiones de Odesa, Sumi, Járkov y Cherníguiv, agregó el presidente. EFE