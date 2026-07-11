1-1. Noruega e Inglaterra se van a la prórroga

Redación Deportes, 11 jul (EFE).- Noruega e Inglaterra jugarán una prórroga de 30 minutos después de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario del partido por los cuartos de final del Mundial 2026 que se juega en el estadio Hard Rock de Miami.

Noruega se fue adelante con un golazo de Andreas Schejelderup a los 35 minutos y Jude Bellingham igualó a los 45+2 con un disparo cruzado.

El vencedor se medirá el próximo miércoles en semifinales con el ganador del encuentro que más tarde jugarán Argentina y Suiza.