Nueva York busca vetar tarifas abusivas y facilitar cancelación suscripciones en un clic

Órdenes ejecutivas de Mamdani garantizan mayor proteción al consumidor

Nueva York, 10 jul (EFE).- La ciudad de Nueva York prometió este viernes vetar las "tarifas abusivas" y facilitar que los residentes puedan cancelar con un solo clic las suscripciones que ya no deseen como parte de dos órdenes ejecutivas del alcalde, Zohran Mamdani.

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Las protecciones anunciadas por Mamdani en rueda de prensa exigen precios transparentes y de 'todo incluido' junto con una regla final de "clic para cancelar" para que los consumidores puedan retirarse de sus suscripciones con la misma facilidad con la que se suscribieron.

La medida de "clic para cancelar", que entra en vigor el 1 de octubre, supondrá un ahorro de 162,5 millones de dólares al año, estimó Mamdani en un comunicado conjunto con el comisionado de Asuntos del Consumidor y del Trabajo, Samuel Levine.

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"Ya se trate de cargos ocultos que aparecen de repente al finalizar la compra o de suscripciones que requieren un solo clic para registrarse pero una decena de pasos para cancelar, el resultado es el mismo: los trabajadores pagan más mientras las grandes empresas obtienen beneficios", argumentó.

El comisionado Levine indicó, por su parte, que las dos nuevas normas pretenden que el precio que el consumidor vea sea el que pague, "sin cargos ocultos, sin servicios de suscripción engañosos y sin ventajas para las empresas que actúan de mala fe".

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Con estas normas aumentan los esfuerzos de protección al consumidor, ya que existe la medida que prohíbe cargos ocultos en los precios que ofrecen los hoteles, recordó el alcalde.

La norma contra las "tarifas abusivas", que se someterá comentarios públicos durante un mes y a una audiencia final el 7 de agosto, exige a las empresas anunciar por adelantado el precio total de los bienes y servicios, incluyendo todos los cargos y tarifas obligatorios.

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Se trata del primer paso para implementar una orden ejecutiva de Mamdani que instruye al Departamento de Asuntos del Consumidor y Trabajo reducir los cargos abusivos en toda la ciudad.

Se prohibirá a las empresas tergiversar el propósito, el importe o la posibilidad de reembolso de cualquier cargo. Aquellas empresas que cobren "cargos por servicio", "gastos de tramitación" o cargos obligatorios similares están obligadas a incluir dichos importes en el precio anunciado y a documentar en qué consisten.

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Igualmente, una violación de la norma conlleva obligación de indemnizar a los consumidores afectados y sanciones civiles a partir de 525 dólares por infracción. EFE