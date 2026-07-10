La Bolsa de Londres sube un 0,24 %, aupada por Vodafone

Londres, 10 jul (EFE).- La Bolsa de Londres subió este viernes un 0,24 % aupada por la compañía de telefonía Vodafone, que lideró las ganancias en el índice principal tras anunciar cambios en su accionariado, mientras que la aerolínea easyJet registró un fuerte avance en el índice secundario.

Así, el índice principal londinense, el FTSE 100 -que agrupa a las cien primeras sociedades-, sumó 24,84 puntos hasta 10.497,29. El secundario, el FTSE 250 -donde cotizan empresas más pequeñas en general británicas-, aumentó un 0,56 %, hasta 23.371,41 puntos.

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Las acciones de Vodafone ascendieron un 12,62 % después de que la familia de Xavier Niel, propietario del operador francés de telecomunicaciones Iliad, anunciase que se convertirá en el principal accionista de la empresa, tras llegar a un acuerdo con Emirates Telecommunications para comprarle el 16,2 % del capital.

Encabezaron también la tabla de ganancias en el FTSE 100 la plataforma de juego Entain Plc, que subió un 3,92 %, y JD Sports Fashion, que acabó con un 2,92 % más.

En el FTSE 250, easyJet se disparó un 14,28 %, tras informar de que ha aceptado en principio una propuesta de adquisición por valor de 5.700 millones de libras (6.669 millones de euros) del fondo de inversión estadounidense Apollo Management, días después de haber accedido a otra oferta de un competidor.

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Entre los perdedores de la jornada en el FTSE 100 estuvieron la financiera St. James Place, que bajó un 8,55 %, la farmacéutica Astrazeneca, que cayó un 3,89 %, y la aseguradora Hiscox, que descendió un 2,26 %. EFE