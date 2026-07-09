Los looks de la Princesa Leonor y la Reina Letizia en el acto en el que la Infanta Sofía brilló como nunca

Dando un paso al frente y confirmando el importante papel que está llamada a representar dentro de la Familia Real, la Infanta Sofía ha protagonizado su primer discurso público en su tercer acto en solitario, durante la primera edición de las ayudas 'Docentes Referentes' de la Fundación Ibercaja en el Monasterio de Cogullada, Zaragoza. Un día tan especial como relevante en el que, aunque su presencia no figuraba en la agenda real, tanto los Reyes Felipe y Letizia como la Princesa Leonor han querido estar a su lado y aplaudir sus palabras desde un discreto segundo plano.

Y aunque la segunda en la línea de sucesión al trono ha brillado con luz propia con un traje sastre de corte oversize en color blanco de Zara compuesto por americana de corte cruzado con cierre de dos botones en negro, pantalón palazzo estilo wide leg, top básico negro y manoletinas planas rematadas en punta al tono, firmando un look bicolor 'black & white' impecable y sin estridencias lejos de los estilismos más arriesgados y juveniles que ha escogido en otro tipo de eventos en los que no era la gran protagonista, también su madre y su hermana mayor han arrasado con sus elecciones para arropar a Sofía en su gran día.

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Recurriendo a su fórmula infalible 'working girl' con la intención de no eclipsar a su hija, la Reina Letizia ha estrenado un precioso traje de lino en color beige formado por blazer entallada que se ajustaba a su silueta como un guante, pantalón recto fluido y top blanco de escote recto. El gran acierto, aunque el dos piezas nos ha enamorado, combinarlo con alpargatas de cuña doradas, bolso rígido de mano blanco con detalles metálicos, y un llamativo collar de eslabones dorados. Pura inspiración.

Por último, pero no por ello menos importante, la Princesa de Asturias, que deslumbrante ha acaparado todas las miradas con su look. Y es que a pesar de que en los últimos tiempos la hemos visto principalmente con el uniforme militar volcada en su formación castrense -a la que está a punto de poner punto y final después de tres años en los que ha pasado por la Academia General de Zaragoza, la Escuela Naval de Marín, el buque escuela de La Armada Juan Sebastián Elcano, y la Academia del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia)-, ha reivindicado su lado más sofisticado con un outfit ideal.

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Un conjunto de lino en azul cielo de Easy Wear de 'El Corte Inglés' -de rebajas actualmente y disponible en varios tonos- compuesto por chaleco cruzado con escote en uve y lazo a la cintura, y pantalón de talle alto y pernera ancha, perfecto para cualquier ocasión y en un color que le favorece especialmente y que hace juego con sus ojos. Lo ha combinado con un clutch de rayas de varios colores de lo más veraniego y alpargatas de plataforma también en celeste. El broche de oro a su elección, un precioso recogido protagonizado por una trenza holandesa con varios mechones sueltos enmarcando su rostro, y un maquillaje jugoso que iluminaba su rostro.