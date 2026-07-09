El Círculo de Empresarios apunta a Marruecos como una "oportunidad histórica" y estratégica para España

El Círculo de Empresarios ha apuntado este miércoles a Marruecos como una "oportunidad histórica y a largo plazo" estratégica para España y ha pedido "ambición" a las empresas y "apoyo" a las administraciones para abordarla.

En una declaración institucional de su junta directiva, emitida tras una misión a Marruecos liderada por su presidente, Juan María Nin, la organización ha querido poner en valor al país, que presenta grandes oportunidades estratégicas para los empresarios españoles.

En ese sentido, afirma que Marruecos "se perfila como uno de los polos de crecimiento y transformación industrial más dinámicos del entorno mediterráneo y de África para la próxima década" y hace un llamamiento a "fortalecer la conciencia del empresariado español de que España y Marruecos están ante una oportunidad histórica y a largo plazo de prosperidad compartida".

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Así, considera que la empresa española debe abordar con "ambición y visión estratégica" la "transformación positiva y gradual" que ha experimentado Marruecos y solicita que las Administraciones públicas sigan "acompañando estos esfuerzos con su permanente apoyo institucional y diplomático".

"Marruecos y España pueden y deben crecer y generar prosperidad compartida", señala en un comunicado.

Para llegar a esa conclusión, el centro de pensamiento y debate apunta a las "perspectivas positivas" de la economía marroquí como el resultado de diversos factores, entre los que se encontrarían la inversión y el desarrollo en las últimas décadas de infraestructuras de transporte, de energía y de comunicaciones que ahora "empiezan a dar sus frutos y tienen un efecto multiplicador creciente" para su actividad económica.

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A esto se suma el crecimiento demográfico del país y sus "progresos" en educación, de acuerdo con la institución, que destaca el sistema financiero marroquí por "su modernidad y la calidad de sus instituciones regulatorias", su "posición mundial de privilegio en minería de fosfatos" y una "gradual y constante estrategia de avance e inversión local".

Como consecuencia de todo ello, "el peso económico y político de Marruecos en África se encuentra en auge", sostiene el Círculo de Empresarios.

Finalmente, recuerda que España es el primer socio comercial de Marruecos, con un volumen de intercambio bilateral de bienes de más de 22.500 millones de euros anuales, y afirma que cuenta con "activos que pocos países pueden igualar", como esta relación comercial, la proximidad geográfica y un "profundo vínculo humano, social y cultural basado en décadas de convivencia" de ambas poblaciones.

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"La transformación estructural de la economía marroquí, la reconfiguración de las cadenas de valor globales y los grandes proyectos de inversión en el horizonte componen una coyuntura excepcionalmente favorable", expone.