La OPAQ aprueba restaurar a Siria los "derechos y privilegios" suspendidos en 2021 por violaciones de Al Assad

La Organización para la Prohibición de la Armas Químicas (OPAQ) ha aprobado este jueves una propuesta para restaurar los "derechos y privilegios" de Siria en el seno del organismo, tras su suspensión en 2021, al considerar que se ha producido "un cambio significativo de circunstancias" después de la caída en diciembre de 2024 del régimen de Bashar al Assad por una ofensiva de yihadistas y rebeldes.

El organismo ha indicado que la propuesta fue presentada por 67 Estados parte y ha agregado que ha sido adoptada por consenso, lo que implica que Damasco recupera su derecho de votación en el organismo tras perderlo en 2021 después de que el régimen de Al Assad "no declarara la totalidad de su programa de armas químicas" y "empleara este tipo de armamento en el marco de la guerra civil desatada en 2011".

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"Ambos hechos constituyen violaciones graves de las obligaciones de Siria en virtud de la Convención sobre Armas Químicas", ha recordado la OPAQ, que ha incidido en que "tras la caída del régimen de Al Assad, las nuevas autoridades sirias se comprometieron a cumplir con sus obligaciones en virtud de la Convención". "Desde entonces han tomado medidas concretas para cooperar con la Secretaría Técnica a fin de lograr este objetivo", ha agregado.

El organismo ha ensalzado los avances de Damasco en los asuntos pendientes relacionados con el programa de armas químicas, incluida la facilitación de actividades de verificación y "pasos iniciales" para la destrucción de restos de armas químicas, al tiempo que ha animado a las autoridades a mantener "una cooperación positiva" para "cerrar el archivo heredado del antiguo régimen".

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"Estas decisiones reflejan el progreso tangible alcanzado mediante la cooperación continua y el diálogo constructivo entre la Secretaría Técnica (de la OPAQ) y Siria, con el apoyo de la amplia comunidad de Estados parte", ha subrayado el director general del organismo internacional, Fernando Arias, según un comunicado.

"Las decisiones proporcionan un marco sólido para avanzar en la siguiente fase de las actividades de verificación y destrucción, bajo la égida del Consejo Ejecutivo, y marcan otro hito en los esfuerzos de la OPAQ por lograr la eliminación completa y verificada de todas las armas químicas restantes asociadas con el antiguo gobierno sirio", ha esgrimido.

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Por último, Arias ha hecho hincapié en que "la Secretaría Técnica seguirá prestando asistencia a las autoridades sirias para que cumplan con todas las obligaciones de Siria en virtud de la convención", sin que las autoridades de Siria, encabezadas por Ahmed al Shara, se hayan pronunciado por ahora sobre este paso por parte del organismo internacional.

LA SUSPENSIÓN DE DERECHOS

La decisión de la OPAQ de suspender algunos derechos y privilegios de Damasco en el seno del organismo tuvo lugar en abril de 2021, cerca de una semana después de acusar a Siria de un ataque ejecutado con armas químicas en febrero de 2018 en la ciudad de Saraqib, informe rechazado por el Gobierno sirio, que señaló que estaba fundamentado en "hechos inventados".

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La OPAQ, que supervisó precisamente la eliminación del arsenal químico en Siria con el conflicto ya iniciado, determinó que había "indicios razonables" para pensar que el 4 de febrero de 2018, a las 21.22 horas (hora local), un helicóptero de la Fuerza Aérea siria lanzó "al menos un cilindro" con gas cloro sobre Saraqib.

De esta forma, ya fueron dos los informes elaborados por un equipo de la OPAQ que tiene como principal cometido señalar a los posibles responsables del uso de armas químicas en Siria y que aplica sobre el terreno la ampliación del mandato de la organización, que inicialmente carecía de la potestad de repartir culpas.

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En su primer informe, publicado en 2020 y relativo a unos hechos ocurridos en marzo de 2017 en la región de Hama, los expertos también concluyeron que el régimen de Al Assad había utilizado armamento químico prohibido, en concreto gas sarín y cloro, unas acusaciones también rechazadas por Damasco, que desacreditó las conclusiones y las vinculó con presiones de países occidentales.

Al Assad huyó de Siria en diciembre de 2024 ante los avances hacia Damasco de yihadistas y rebeldes encabezados por Haya Tahrir al Sham (HTS), considerado un grupo terrorista y entonces liderado por Al Shara, quien desde entonces ha protagonizado un acercamiento a Occidente --especialmente a Estados Unidos--, lo que le ha valido también críticas por parte de fundamentalistas que eran hasta entonces sus aliados.

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