La Eurocámara condenan los crímenes de guerra y de lesa humanidad en Sudán y las "atrocidades" en El Obeid

El Parlamento Europeo ha condenado este jueves los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en la guerra civil en Sudán y en particular ha denunciado las "atrocidades" de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en el asedio a la localidad de El Obeid, reclamando a la Unión Europea que endurezca su posición y aplique más sanciones, al tiempo que eleve la ayuda humanitaria al país.

En una resolución aprobada con 476 votos a favor, 28 en contra y 96 abstenciones, la Eurocámara ha señalado su "condena en los términos más enérgicos" de "los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad cometidos en Sudán". En concreto, la resolución subraya las "atrocidades" que se están produciendo durante el asedio en curso en El Obeid por parte de las RSF, enfrentadas desde abril de 2023 al Ejército de Sudán.

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En este sentido, los eurodiputados han pedido a la UE que redoble su ayuda humanitaria a Sudán y proporcione financiación directa a las organizaciones locales que se encuentran en el terreno, al tiempo que apuntan a la necesidad de establecer corredores humanitarios que permitan la evacuación de civiles y la entrega de material humanitario.

Del mismo modo, consideran que la UE debe endurecer su postura e imponer sanciones a "los responsables de los ataques contra civiles y a los facilitadores externos", y en concreto señala a la entidad privada de seguridad emiratí Global Security Services Group, "por violar el embargo de armas de las Naciones Unidas".

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Asimismo, piden incluir a las RSF en la lista europea de organizaciones terroristas y exigir que los responsables rindan cuentas por sus actos, reiterando que es necesaria una investigación independiente sobre los presuntos crímenes de guerra y que la Corte Penal Internacional pueda ampliar su jurisdicción a todo el territorio de Sudán.

La Eurocámara, de cara a la resolución del conflicto, urge a las partes beligerantes a "poner fin a los ataques contra la población civil, incluida la violencia sexual, así como a la hambruna resultante", además, denuncia "toda injerencia extranjera que alimente el conflicto y exigen que los países cesen cualquier apoyo a las RSF, en particular mediante el suministro de armas".

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