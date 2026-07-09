Líbano mantiene tensa calma mientras la escalada regional pone a prueba el alto el fuego

Beirut, 9 jul (EFE).- El Líbano vive este jueves una jornada de aparente calma tensa pese a la nueva escalada de violencia en Oriente Próximo, marcada por ataques iraníes contra varios países árabes con presencia militar estadounidense, mientras en el sur libanés continúan puntuales operaciones israelíes y Beirut insiste en afianzar el alto el fuego.

La Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa informó en esta jornada de que el Ejército israelí hizo explotar varias viviendas en las localidades fronterizas de Haddatha y Houla, además de llevar a cabo una serie de bombardeos contra Khiam, en el sur del país, donde Israel mantiene presencia militar en varios puntos.

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En este contexto, el presidente libanés, Joseph Aoun, reclamó consolidar el alto el fuego y pidió ejercer presión sobre Israel para que cese sus operaciones militares y cumpla el acuerdo marco alcanzado tras las negociaciones celebradas en Washington entre delegaciones libanesas, estadounidenses e israelíes.

Aoun trasladó ese mensaje durante una reunión con el embajador de Estados Unidos en Beirut, Michel Issa, quien destacó la importancia de la próxima visita oficial del mandatario libanés a Washington y confirmó que los próximos 14 y 15 de julio se celebrará en Roma un nuevo encuentro tripartito para avanzar en la aplicación del acuerdo.

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Las gestiones diplomáticas coinciden con un deterioro del panorama regional después de que Irán lanzara una nueva oleada de misiles y drones contra Kuwait, Baréin y Jordania, países que albergan bases estadounidenses, un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera por terminada la tregua con Teherán.

Pese al aumento de la tensión regional, las autoridades libanesas mantienen el foco en evitar una nueva escalada en su territorio y en preservar el frágil alto el fuego alcanzado tras meses de enfrentamientos entre Israel y el grupo chií Hizbulá. EFE

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