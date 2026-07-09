Comienzan los funerales de Alí Jameneí en Mashad, donde serán enterrado

Teherán, 9 jul (EFE).- Cientos de miles de personas participan este jueves en la procesión funeraria del asesinado líder supremo de Irán Alí Jameneí en la ciudad de Mashad, donde será enterrado tras una semana de multitudinarios funerales en cinco ciudades iraníes e iraquíes.

Las calles de la segunda ciudad de Irán estaban atestadas de personas que acompañaban el féretro del religioso que dirigió la República Islámica durante 36 años y fue asesinado por Estados Unidos e Israel el primer día de la guerra, el 28 de febrero.

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Entre la multitud y en edificios se observaban pancartas con el eslogan "Mataremos a Trump", un mensaje que se ha repetido en las ceremonias funerarias de los últimos días, según mostraron las televisiones locales.

La procesión continuará hoy hasta el mausoleo del imán Reza, el octavo del chiísmo, donde será enterrado el religioso a petición propia.

El entierro pondrá fin a una semana de multitudinarios funerales en cinco ciudades iraníes e iraquíes.

Unos masivos funerales con los que la República Islámica busca proyectar poderío, unidad y reivindicarse tras la guerra con Estados Unidos e Israel y en medio de un descontento público generalizado por la mala situación económica del país, que provocó unas enormes protestas civiles en enero.

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En todos esos actos no ha aparecido el hijo y sucesor de Jameneí, Mojtaba, a quien no se ha visto en público desde su nombramiento el pasado 8 de marzo.

El entierro se celebra en medio de nuevas tensiones entre Irán y Estados Unidos tras dos días de intercambios de ataques que han dejado el alto el fuego colgando de un hilo y causado 14 muertos en suelo iraní.

Irán afirmó tras los ataques que las acciones estadounidenses "han dejado sin efecto partes clave y fundamentales" del memorando firmado por Teherán y Washington el 17 de junio.

El presidente estadounidense, Donald Trump, por su parte, fue más allá y dio por acabado el alto el fuego. EFE