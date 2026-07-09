Isa Pantoja se sincera ante el deterioro de Cantora: "En el fondo siempre pensé que algún día volvería"

Isa Pantoja era la única del clan Pantoja que hasta ahora no había reaccionado al deterioro de Cantora que ha mostrado en exclusiva el especial 'El precio de Cantora' este miércoles después de que el programa 'De lunes a viernes' emitiese llamativas imágenes del estado de abandono en el que se encuentra la finca, con el cortijo lleno de humedades, grietas, suciedad e insectos muertos, o la piscina y la plaza de toros que fue el gran orgullo de Paquirri llenas de suciedad y excrementos, que evidencian cómo Isabel Pantoja ha dejado 'morir' poco a poco el que fue su refugio en los últimos años.

Mientras la tonadillera, como ha revelado la revista 'Semana', se ha mostrado impasible al hecho de que las cámaras hayan entrado por primera vez en el que fue su hogar, y su entorno ha transmitido que la situación en la que está se debe a que abandonó la propiedad de Medina Sidonia hace dos años -aunque lo cierto es que hasta hace pocos meses seguía viviendo allí con su hermano Agustín Pantoja-, tanto Kiko Rivera como Anabel Pantoja han optado por guardar un silencio sepulcral y cerrar filas en torno a la cantante después de las impactantes imágenes de Cantora.

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Y ahora ha sido Isa la que, durante una ronda de preguntas y respuestas en Instagram, ha roto su silencio sobre el abandono de la finca. Cuando uno de sus seguidores ha querido saber si vería el especial 'El precio de Cantora', la hija de la artista se ha sincerado y ha revelado su mezcla de sentimientos: "Uff... quiero'. "En el fondo siempre pensé que algún día volvería, así que eso me hace sentirme triste y no sé si seré capaz de verlo" ha confesado.

"Irme de allí cuando fui mamá por primera vez me costó muchísimo, pero me sirvió para encontrar mi fuerza interior con tantos cambios que tuve en mi vida y a tomar decisiones firmes para poder avanzar" ha reconocido, admitiendo que salir de la finca fue clave para convertirse en la persona que es ahora.

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