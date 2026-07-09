El primer ministro norcoreano irá a China el viernes para conmemorar el tratado de amistad

Pekín, 9 jul (EFE).- El primer ministro norcoreano, Pak Thae-song, visitará China del viernes al domingo y asistirá a los actos por el 65.º aniversario del Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua entre ambos países, informó este jueves la Cancillería china, en un momento de reactivación de los lazos entre Pekín y Pionyang.

Mao Ning, portavoz del Ministerio chino de Exteriores, declaró en una rueda de prensa que China y Corea del Norte son "vecinos tradicionalmente amistosos" y que "mantener, consolidar y desarrollar" las relaciones bilaterales es una "política estratégica firme" del Partido Comunista de China (PCCh, gobernante) y del Gobierno chino.

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La portavoz agregó que este año se cumple el 65.º aniversario del tratado bilateral de amistad, cooperación y asistencia mutua, por lo que ambas partes acordaron celebrar conjuntamente actos conmemorativos.

"China está dispuesta a trabajar con Corea del Norte, bajo la guía de los importantes consensos alcanzados por los máximos líderes de ambos partidos y países, para reforzar la comunicación estratégica, estrechar los intercambios e impulsar continuamente el desarrollo de las relaciones tradicionales de amistad y cooperación", afirmó Mao.

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La visita de Pak se produce un mes después del viaje de Estado del presidente chino, Xi Jinping, a Corea del Norte, el primero en siete años, durante el cual Xi y el líder norcoreano, Kim Jong-un, acordaron abrir un "nuevo capítulo" en los vínculos bilaterales.

Durante aquel desplazamiento, Pekín y Pionyang subrayaron su voluntad de ampliar la cooperación política, económica y estratégica, incluida la mención china a un refuerzo de los intercambios militares, sin hacer referencia a la desnuclearización de Corea del Norte.

El viaje también llega después de que en marzo se reanudaran las conexiones ferroviaria y aérea de pasajeros entre Pekín y Pionyang, suspendidas durante seis años por el cierre fronterizo aplicado durante la pandemia. EFE