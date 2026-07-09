El Partido Laborista abre el proceso de primarias con Burnham como principal favorito a suceder a Starmer

El Partido Laborista ha abierto este jueves el proceso de primarias para suceder como líder del partido y primer ministro a Keir Starmer, con el exalcalde de Mánchester y diputado Andy Burnham como principal favorito a una sucesión a la que de momento se presenta sin rivales en frente.

Burnham inicia este jueves su carrera al liderazgo laborista y se espera que esta tarde se publique una primera lista de sus apoyos dentro del partido. Esta será una primera toma de temperatura de las primarias, que por otra parte puede convertirse en un paseo triunfal de Burnham dado que ningún compañero ha dado el paso de plantarle cara en el proceso interno.

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Desde este jueves, los parlamentarios laboristas pueden dar el respaldo formal al experimentado político que se convertirá en candidato formal si supera el listón de los 81 apoyos, el 20% de los representantes en Westminster, cifra que no se espera que sea un obstáculo para hacerse con las riendas de la formación.

Si se mantiene el escenario de unas primarias por aclamación, Burnham será proclamado lider en un acto del partido el próximo 16 de julio y recogería el testigo de Starmer en Downing Street tan pronto como el día 20, en lo que sería un ascenso fulgurante para un político que logró el escaño en Westminster tan solo el 19 de junio.

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Enfrente varios candidatos afines a Starmer y llamados a presentarse en las primarias han confirmado que no darán el paso, caso del exministro de Defensa Al Carns, quien en la víspera aseguró en la cadena Sky News que unas primarias que duren semanas no es "el mejor uso del tiempo de los laboristas" y optó por "estar a bordo" con la nueva dirección, en un movimiento visto como un reconocimiento del liderazgo de Burnham.

Hace semanas el ministro jefe del primer ministro de Reino Unido, Darren Jones, considerado un estrecho aliado de Starmer, confirmó igualmente que no presentará su candidatura al liderazgo laborista, mientras que figuras críticas con el todavía primer ministro como el exministro de Sanidad Wes Streeting ha renunciado igualmente a concurrir a las primarias y ofrecido su respaldo a Burnham.

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El exalcalde de Mánchester ha emergido como figura del laborismo llamada a revertir el declive del Ejecutivo y revitalizar el partido. En su primer gran discurso tras anunciar que aspira al liderazgo de los laboristas presentó su agenda para descentralizar el poder político en Reino Unido y acercar Westminster a los territorios en un intento de promover el desarrollo económico de "todos los códigos postales" británicos.