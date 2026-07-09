El demócrata Platner suspende su candidatura al Senado, tras acusación de agresión sexual

Washington, 8 jul (EFE).- Graham Platner, aspirante demócrata por el estado Maine al Senado estadounidense, anunció el miércoles que "suspende las operaciones de campaña" para su candidatura, luego de las acusaciones de agresión sexual presentadas en su contra por una mujer con la que habría mantenido una relación en el pasado.

A través de un video de once minutos, difundido en su cuenta de X, Planter aseguró que todas las "fuertes acusaciones" en su contra "no son reales" y concluyó que por esa presión mediática retira su candidatura a la Cámara Alta del Congreso de su país. EFE

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