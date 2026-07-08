Trump y Rubio ven "escalada" ucraniana como una forma de acercar el fin de la guerra

Ankara/Kiev, 8 jul (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, coincidieron este miércoles en que el incremento de ataques de las fuerzas ucranianas contra la retaguardia rusa puede acelerar el final de la guerra en Ucrania.

"Creo que es una de las dinámicas que han cambiado", dijo Rubio al inicio de la reunión de Trump y su equipo con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la que agregó que los rusos tienen dificultades para defender su espacio aéreo y señaló que espera que esto contribuya a crear oportunidades "para negociar el final de la guerra".

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Trump a su vez reforzó el argumento de Rubio y declaró que "es una escalada" que puede acabar llevando a la paz.

A diferencia de lo que ocurrió en anteriores reuniones con Zelenski, Trump tuvo palabras de reconocimiento tanto para el presidente ucraniano como para su equipo.

"Si esta capacidad intelectual puede centrarse en reconstruir el país, en lugar de en luchar en una guerra, creo que al país le irá maravillosamente bien", afirmó Trump en un momento de la comparecencia señalando a Zelenski y a sus colaboradores presentes en la sala.

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Trump insistió en que tanto Zelenski como su homólogo ruso, Vladímir Putin, quieren firmar la paz, y se mostró convencido de que el acuerdo acabará llegando pronto.

El presidente estadounidense preguntó a Zelenski si estaría dispuesto a viajar a Moscú, como sugirió Putin, para celebrar la reunión entre líderes que pide Ucrania para negociar de verdad la paz.

Zelenski contestó de forma jocosa que es peligroso ahora viajar a Moscú debido al gran número de drones ucranianos que llegan con frecuencia a la capital rusa. EFE

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