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Secretaria de Estado de Migraciones: "Los procesos electorales en Latinoamérica no están siendo del todo libres"

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La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha afirmado este miércoles que "los procesos electorales en Latinoamérica no están siendo del todo libres" en referencia a las últimas elecciones en países como Perú y Colombia, con victorias ajustadas de la derecha y con polémica en cuanto a las garantías democráticas.

Así lo ha dicho durante el seminario 'Derechos humanos y sindicalismo ante la ola reaccionaria' organizado por UGT en los cursos de verano de la Universidad Complutense en San Lorenzo del Escorial, en el que ha proclamado que "hay una incidencia en los procesos democráticos de los países que condicionan de una manera directa el mundo que se está construyendo".

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En esta línea, Cancela ha asegurado que "hubo otros tiempos en los que ser fascista, machista o anti LGTB y cuestionar la violencia de género era reprochable" para decir que, quienes defienden los valores "demócratas" y hablan de derechos humanos y "libertades, dignidad, cohesión y justicia social" son "los raros".

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