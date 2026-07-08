Rutte confirma que próxima cumbre de líderes será en Albania, pese a reservas por su bajo gasto en defensa

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha confirmado que la próxima cumbre de líderes de la Alianza tendrá lugar el próximo año en Albania, a pesar de las reservas de algunos socios por su bajo gasto en defensa y de que la sede no aparezca expresamente en la declaración final que los jefes de Estado y de Gobierno aliados han adoptado este miércoles en Ankara.

"La próxima cumbre será, en efecto, en Albania. Esa fue la decisión en (la cumbre de 2025 que se celebró en) La Haya: Esta cumbre en Ankara y la próxima en Albania", ha zanjado el exprimer ministro neerlandés, a preguntas de la prensa.

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Así, Rutte ha aclarado que queda por "decidir la fecha exacta" para esa próxima reunión de líderes, pero ha dado por seguro que será en Albania.

La pregunta planteada al secretario general surge a partir de la confusión de que en la declaración final adoptada por los 32 líderes aliados no se mencione expresamente el país balcánico, como sí suele ocurrir en cada cumbre, evocando las sedes siguientes.

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"Expresamos nuestra gratitud por la generosa hospitalidad mostrada hacia nosotros por Turquía. Esperamos nuestra próxima reunión", se limita a decir la 'Declaración de Ankara' publicada este miércoles al término de la cumbre.

Fuentes aliadas deslizaron en los días previos a la cita en Ankara que no se podía dar por sentado que Albania conservara la sede de la próxima cumbre porque algunos países, incluido Estados Unidos, no veían con buenos ojos que fuera en este país por no haber destinado ni el 2% de su PIB a gasto en defensa.

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