Marruecos se enfrenta a máximas de 48 grados y riesgo de incendios forestales

Rabat, 8 jul (EFE).- Marruecos experimenta esta semana una nueva ola de calor con temperaturas que oscilan entre los 40 y los 48 grados en gran parte del territorio, una situación extrema que ha llevado a las autoridades a decretar alerta roja por riesgo de incendios forestales en doce provincias del país.

Según la Dirección General de Meteorología (DGM), las altas temperaturas se concentrarán especialmente en las provincias del interior y del sur.

En concreto, se esperan máximas de entre 45 y 47 grados en regiones como Aousserd, Oued Ed-Dahab, Boujdour, Assa-Zag, Es-Semara, Tata y Zagora, aunque el mapa deja un total de 41 provincias afectadas con temperaturas que alcanzan los 40 grados.

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Con el calor extremo llega el peligro medioambiental que ha llevado a la Agencia Nacional de Aguas y Bosques (ANEF) a publicar un boletín oficial de riesgo de incendios hasta el próximo día 12.

El organismo alerta de que las condiciones meteorológicas son propicias para generar una rápida propagación de los incendios, con mayor preocupación en las doce provincias que se encuentran en alerta roja y riesgo extremo, entre ellas Nador, Essaouira, Agadir o Taroudant.

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Asimismo, la ANEF ha situado otras 18 provincias en alerta naranja por riesgo alto, entre las que se encuentran Tetuán, Tánger y la capital, Rabat. Otras ocho demarcaciones del país permanecen en alerta amarilla.

Ante este escenario, las autoridades marroquíes instan a la población a extremar la precaución, evitar cualquier actividad que pueda provocar un incendio y denunciar de inmediato la presencia de cualquier humo sospechoso.