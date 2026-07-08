Condenado a cadena perpetua en Alemania un médico por el asesinato de 15 pacientes

Un tribunal de Alemania ha condenado este miércoles a cadena perpetua a un médico especializado en cuidados paliativos por el asesinato de 15 pacientes, motivo por el que también le ha impuesto la inhabilitación de por vida para ejercer la medicina, tras considerarlo un "asesino en serie".

El fallo del Tribunal Regional de Berlín implica la imposición de la máxima pena al acusado, de 41 años, tras determinar que, entre 2021 y 2024, administró una mezcla letal de diversos medicamentos a doce mujeres y tres hombres de entre 25 y 94 años. Todos padecían enfermedades graves, pero sus muertes no eran inminentes.

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"Los pacientes se pusieron en sus manos, y era él quien tenía el poder sobre la vida y la muerte", ha afirmado la presidenta del tribunal, Sylvia Busch, en la exposición de los motivos de la sentencia. "Los pacientes querían vivir", ha añadido, antes de destacar que "estos actos no tienen nada que ver con los cuidados paliativos ni con la eutanasia".

El médico, que se encuentra en prisión preventiva desde agosto de 2024, hace frente a cargos desde abril de 2025 y en junio admitió haber matado a doce pacientes gravemente enfermos durante visitas a domicilio, según ha recogido la agencia alemana de noticias DPA. Por contra, Busch ha reseñado que los investigadores sospechan que estaría detrás de más de 15 asesinatos.

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"Es un asesino en serie. Probablemente sea solo la punta del iceberg", ha manifestado la presidenta del Tribunal Regional de Berlín, que ha agregado que el médico le dijo a su esposa en una conversación telefónica que llevaba mucho tiempo matando. La Fiscalía investiga otros 76 casos y prevé presentar nuevos cargos, después de que el condenado afirmara que cooperaría con los procedimientos.