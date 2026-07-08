Bahréin asegura haber interceptado los misiles y drones lanzados en las últimas horas por Irán contra el país

Las autoridades de Bahréin han asegurado este miércoles haber interceptado los misiles y drones lanzados por Irán durante las últimas horas contra "civiles" en el país, en el marco de un nuevo cruce de ataques entre Washington y Teherán a pesar del alto el fuego pactado en abril, sin pronunciarse sobre posibles víctimas o daños materiales en el país.

"Irán continúa su agresión sistemática mediante atroces ataques con misiles y drones contra civiles en Bahréin", ha indicado el Ministerio de Defensa bahreiní, que ha destacado que los sistemas de defensa antiaérea "han interceptado y destruido varios de estos traicioneros ataques aéreos iraníes", sin más detalles al respecto.

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Así, ha destacado en un comunicado publicado en redes sociales que sus fuerzas "están al máximo nivel de preparación" y ha agregado que "el uso deliberado de misiles y drones contra civiles y propiedades privadas es una flagrante violación del Derecho Internacional Humanitario".

La cartera ha alertado además a la población contra manipular "objetos sospechosos" que hayan podido caer en el país y ha asegurado que sus equipos trabajan ya para desactivarlos. Por último, ha ensalzado el desempeño de las fuerzas de seguridad a la hora de responder a los ataques iraníes.

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Irán ha acusado a Estados Unidos de cometer "una grave violación" del memorando de entendimiento con sus últimos bombardeos y ha afirmado que estos hechos, junto a los bombardeos de Israel contra Líbano y la revocación de Washington de la autorización de las ventas de petróleo iraní, dejan "sin efecto" varias cláusulas del pacto, destinado a allanar el camino para lograr el fin a la guerra en Oriente Próximo.

Washington ha descrito sus bombardeos como una respuesta a los ataques contra varios buques en el estrecho de Ormuz, donde Irán exige que se coordine con Teherán la navegación a raíz del conflicto abierto por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel y hasta que se alcance un acuerdo de paz definitivo.

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Tras ello, la Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado haber "destruido" 85 instalaciones militares estadounidenses ubicadas en Bahréin y Kuwait, así como derribado un dron tipo MQ-9 "enemigo", en su respuesta militar a los bombardeos, que suponen uno nuevo capítulo de tensiones tras el frágil alto el fuego firmado el 8 de abril.