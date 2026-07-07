Sinner y el maratoniano Djokovic se citan por la final en Wimbledon

El tenista italiano Jannik Sinner y el serbio Novak Djokovic serán los protagonistas de la primera semifinal del torneo de Wimbledon, tercer 'Grand Slam' y que se disputa sobre hierba, después de eliminar este martes al alemán Jan-Lennard Struff (7-5, 7-6, 6-3)) y, después de un maratón de más de cinco horas, al canadiense Felix Auger-Aliassime (7-6, 3-6, 6-7, 6-3, 7-6).

El vigente campeón sigue firme en la defensa de su título y se impuso sin dificultades al alemán Struff. Sinner mantuvo el alto nivel exhibido con su saque en los dos últimos encuentros y solo permitió un 'break' en su contra en todo el encuentro. Un gran rendimiento que basó en un 65% de primeros saques y hasta 14 servicios directos, a lo que se sumaron solo dos dobles faltas, su número más bajo en el torneo hasta el momento.

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Todo ello en un partido que arrancó con un primer set muy igualado en el que ambos jugadores estuvieron muy certeros con sus saques. Pero la presión se apoderaría del alemán en undécimo juego con 5-5 en el marcador. Ahí, a la tercera oportunidad, Sinner conseguiría su primer 'break' del partido, que se tornaría definitivo para el desenlace de la manga tras consolidarlo en su siguiente turno para el definitivo 7-5.

El de San Candido aprovecharía la inercia del final del primer set para tomar ventaja con una rotura en los primeros compases del segundo parcial, en el segundo turno para Struff. Sin embargo, el germano contestaría para mantener una igualdad en el marcador que se mantendría hasta el 'tie-break' donde el número uno del mundo fue sólido. El tercero no tuvo tanta igualdad y terminó decidiendo a favor del italiano una rotura en los compases finales.

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Sinner se volverá a encontrar con el veterano Novak Djokovic en la semifinal de Wimbledon, donde ya se vieron las caras el año pasado con victoria del italiano, que buscará tomarse la revancha ante el serbio, vencedor de una tremenda batalla contra Felix Auger-Aliassime, decidida en el 'super tie-break' del quinto.

El ocho veces campeón supo tirar de su experiencia y calidad ante el canadiense, que se agarró a su poderoso servicio (29 saques directos) para apurar sus opciones ante un rival que no pudo sacar mejor partido a sus 13 opciones de 'break', pero que se puso por delante tras una primera 'muerte súbita' de 20 minutos de duración (12/10).

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Pero el norteamericano no se vino abajo y fue capaz de igualar con un segundo set sólido, que tuvo una sensacional réplica del ganador de 24 'grandes'. Auger-Aliassime recuperó la fortaleza de su saque, pero sin inquietar apenas al resto, se jugó sus opciones en un segundo 'tie-break' que esta vez fue suyo para forzar el igualadísimo quinto y definitivo parcial donde Djokovic volvió a demostrar su carácter para llevárselo en el 'super tie-break' con claridad (10/4) y sumar su victoria 107 en este 'grande'.

COCO GAUFF Y KAROLINA MUCHOVA SE CITAN EN SEMIFINALES

Por su parte, el cabeza de serie número dos del torneo y campeón de Roland Garros, el alemán Alexander Zverev, confirmaría su pase a los cuartos de final, los primeros de su carrera en Wimbledon, tras ver interrumpido su partido en la jornada de lunes con dos sets arriba (6-4, 7-5) sobre Jiri Lehecka. El checo forzó el cuarto (6-3), pero terminó hincando la rodilla tras perder el 'tie-break' del cuarto. El germano buscará las semifinales ante el estadounidense Taylor Fritz.

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En el cuadro femenino, la jornada de martes trajo consigo la configuración de la primera semifinal, con el enfrentamiento entre la estadounidense Coco Gauff y a la checa Karolina Muchova. La norteamericana se impuso a su compatriota Jessica Pegula, a la que remontó un set en contra (4-6, 6-3, 6-3), mientras que la tenista natural de Olomuc se deshizo en dos sets (7-6, 6-4) de la japonesa Naomi Osaka, verdugo en la anterior ronda de la número uno del mundo Aryna Sabalenka.