Samsung prevé un beneficio récord de 58.450 millones de dólares en el segundo trimestre

Seúl, 7 jul (EFE).- El gigante surcoreano de la tecnología Samsung Electronics espera obtener un beneficio operativo de alrededor de 89,4 billones de wones (unos 58.450 millones de dólares o 51.450 millones de euros) entre abril y junio de este año, con lo que superaría en un solo trimestre sus resultados anuales combinados entre 2023 y 2025.

En los tres ejercicios anuales comprendidos entre 2023 y 2025 Samsung Electronics reportó un beneficio operativo combinado de 82,9 billones de wones (54.300 millones de dólares), 6,5 billones de wones menos que la previsión para el segundo trimestre de este año.

PUBLICIDAD

Según el informe de previsiones publicado por la firma surcoreana, la facturación por ventas, por su parte, creció hasta los 171 billones de wones (111.729 millones de dólares) entre abril y junio.

El resultado de facturación es casi 2,3 veces mayor a los 74,57 billones de wones (48.755 millones de dólares) del segundo trimestre de 2025.

Con respecto al trimestre anterior, el primero de 2026, Samsung prevé elevar su beneficio operativo un 56,2 % desde los 57,23 billones de wones (37.432 millones de dólares) registrados entre enero y marzo, que ya supusieron un récord para la compañía.

PUBLICIDAD

Como es habitual en sus previsiones de resultados, la empresa no facilitó estimaciones sobre su beneficio neto ni desglosó datos por divisiones de negocio.

No obstante, se estima que el crecimiento se debió en gran parte al sólido desempeño de su división de soluciones para dispositivos (DS), que engloba el negocio de semiconductores, en medio del auge del sector y después de que esta unidad concentrara la mayor parte del beneficio operativo de Samsung en el trimestre anterior.

PUBLICIDAD

Se espera que el conglomerado surcoreano publique su informe financiero final correspondiente al segundo trimestre a finales de este mes.

Pese a la publicación del informe de previsiones récord, las acciones del gigante de la tecnología se desplomaban alrededor del 6,5 % en la primera hora de negociaciones de la Bolsa de Seúl, por una aparente toma de beneficios, según la agencia local de noticias Yonhap.

PUBLICIDAD