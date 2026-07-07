Samsung prevé ganar 19 veces más en el segundo trimestre, hasta un récord de 51.000 millones

Samsung Electronics espera registrar un beneficio operativo de aproximadamente 89,4 billones de wones (algo más de 51.000 millones de euros) en el segundo trimestre de 2026, lo que supondría un resultado trimestral récord para el gigante tecnológico surcoreano, espoleado por la demanda de chips vinculada al auge de la IA.

La proyección de beneficio operativo de Samsung entre abril y junio de 2026 supone multiplicar por 19 (+1.810%) el beneficio operativo anotado en el mismo periodo de 2025, mientras que representa una mejora del 56% en comparación con los tres primeros meses del año.

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En cuanto a las ventas, el fabricante de Suwon confía en que sus ingresos sumarán 171 billones de wones (97.620 millones de euros) en el segundo trimestre del año, una cifra un 129% superior a la anotada por Samsung en el mismo periodo de 2025 y un 27,7% por encima de la correspondiente al primer trimestre de 2026.

Las acciones de Samsung han cerrado la sesión de este martes con una caída del 7,70%, hasta los 293.500 wones, aunque acumulan una revalorización del 128% en lo que va de año ante el aumento de la demanda de chips para alimentar el crecimiento de los centros de datos y la infraestructura de IA.

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