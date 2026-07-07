Opdenergy cierra financiación por 199 millones para su cartera de activos renovables en operación en Chile

Opdenergy ha cerrado una financiación por un importe de 227 millones de dólares (unos 199 millones de euros) para su cartera de activos renovables en operación en Chile, en una operación que ha contado con la participación de SMBC, BNP Paribas e ICO como entidades financiadoras, informó la compañía.

En concreto, la financiación está vinculada a una cartera diversificada de activos de energías renovables integrada por la planta fotovoltaica Sol de Los Andes Solar -de 104 megavatios (MWp)- y el sistema de almacenamiento Sol de Los Andes BESS -de 90 MW/513 megavatios hora (MWh)-, ambos ubicados en la región de Atacama; el parque eólico La Estrella (50 MW), situado en la región de O'Higgins; y una cartera de plantas solares de 17 MW localizada en la región de Valparaíso.

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El grupo destacó que esta financiación refuerza su estrategia de activos operativos multi-tecnología (solar, eólica y BESS), suministrando energía 24 horas durante los siete días de la semana y "respaldada por PPAs DISCO a largo plazo y PPAs privados con 'offtakers' de inversión".

El productor independiente de energía (IPP, por sus siglas en inglés está presente en Chile desde 2014, donde cuenta con 371 MW actualmente en operación, a los que sumará una nueva cartera multitecnológica de 748 MW, cuya construcción está previsto que comience en los próximos doce meses.

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Esta cartera estará integrada por los parques eólicos Dañicalqui (95 MW) y Vientos del Lago (132 MW), ubicados en las regiones de Ñuble y Los Lagos, en el sur del país; la planta solar Don Carlos (235 MW), en la región de Atacama; y los proyectos de almacenamiento con baterías Don Carlos BESS (196 MW/1,2 GWh) y Alcones BESS (90 MW/0,5 GWh), situados en las regiones de Atacama y O'Higgins.

El consejero delegado de Opdenergy, Luis Cid, valoró que esta operación "supone un hito" para el grupo en Chile, "ya que consolida una estructura financiera sólida y rentable, plenamente alineada con la estrategia de la compañía".

"La cartera combina distintas tecnologías de generación en activos ya operativos, diversificando las fuentes de ingresos y reforzando la estabilidad financiera y las perspectivas de crecimiento a largo plazo de la compañía", dijo.

El grupo controlado por la firma Antin Infrastructure Partners cuenta actualmente con una capacidad operativa de 2,5 gigavatios (GW) repartida entre Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Además, posee una cartera de desarrollo de 8 GW en proyectos solares y eólicos y 35 GWh de capacidad de almacenamiento. La compañía mantiene proyectos en desarrollo y operación en España, Italia, Reino Unido, Francia, Polonia, Estados Unidos, Chile y México.

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